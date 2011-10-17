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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

کارخانه:

تیم والیبال گیتی‌پسند به دنبال شروعی قدرتمند در لیگ برتر است

تیم والیبال گیتی‌پسند به دنبال شروعی قدرتمند در لیگ برتر است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال گیتی پسند اصفهان گفت: برابر تیم پیشگامان کویر یزد با تمام قدرت به میدان می رویم و میخواهیم شروعی خوب در لیگ داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کارخانه ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی بیان داشت: گیتی پسند تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته و از بازیکنان با تجربه ای سود می برد. باشگاه نیز سرمایه گذاری خوبی کرده و کادر فنی با تمام قوا کارها را دنبال می کند تا با آمادگی کامل وارد مسابقات شویم.

وی ادامه داد: بازیکنان شرایط خوبی دارند و در مرز آمادگی هستند، بازی با تیم یزد حکم استارت مسابقات را دارد و باید این استارت قوی زده شود.

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند افزود: در هر حال ما با استراتژی پیروزی و قهرمانی به میدان می رویم و هیچ حریفی را دست کم نخواهیم گرفت و مطمئنا به موفقیت دست می یابیم.

کارخانه با بیان اینکه به تیم والیبال گیتی پسند باید زمان داد، افزود: حضور تعدادی از بازیکنان در تیم ملی بزرگسالان و نوجوانان و تیم ملی دانشجویان موجب شد نتوانیم با ترکیب کامل تمرینات خود را پی بگیریم، با این وجود از این تیم انتظار زیادی می رود و کار تک تک بازیکنان و کادر فنی سخت است.

کد مطلب 1435704

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