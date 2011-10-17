طرح آخرین منجی در قم کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم ظهر دوشنبه در نشست توجیهی معاونان و مربیان پرورشی این سازمان برای اجرای طرح "آخرین منجی" که در کانون فرهنگی حضرت مریم(س) برگزار شد، با بیان اینکه یک کتاب کار مهدوی طرح‌ریزی شده است، گفت: مربیان با نظارت معاونان پرورشی از طریق این کتاب کار روش تحقیقی برای ایجاد فرهنگ انتظار منجی اجرا خواهند کرد تا از این طریق خانواده‌ها نیز در جریان تعامل و جستجوگری این موضوع خطیر قرار گیرند.



ناصر حمزه ای، با اشاره به اینکه این طرح در قم به صورت پایلوت اجرا می‌شود، اظهار داشت: این طرح در وزارتخانه مورد استقبال کارشناسان پرورشی قرار گرفته و در آینده نزدیک سراسری خواهد شد.



اعطای نشان یاورمهدی به 626 دانش آموز



وی با تأکید بر اینکه سلسله جلسات مهدویت دانش آموزی با ارایه کتاب، طرح پرسشگری و برگزاری آزمون و انتخاب برگزیدگان در هر دوره فعالیت خواهد داشت، افزود: در این طرح به 313 دانش آموز پسر و 313 دانش آموز دختر نشان یاور مهدی اعطا می‌شود تا رابط مهدویت میان دانش آموزان و جامعه باشند.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا دانش آموزانی صاحب فکر و اندیشه در زمینه مهدویت تربیت کنیم، گفت: اگر اندیشه مهدوی جریان نیابد و در مسیر خود حرکت نکند، یک انحراف بزرگ در ذهن دانش آموزان نقش می‌بندد.



مربیان تربیتی در قبال خانواده دانش آموزان مسئولیت دارند



حمزه‌ای با تاکید بر اینکه دشمن برای ایجاد توهم و انحراف در اندیشه‌های مهدویت برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارد، اضافه کرد: آموزش و پرورش مسئول هدایت و برنامه‌ریزی برای دانش آموزان و خانواده هاست، به همین دلیل وظیفه مربیان تربیتی در عرصه فرهنگ سازی مهدویت و ایجاد جامعه انتظار بسیار سنگین است.



برکات سفر رهبر انقلاب به قم برای آموزش و پرورش چشمگیر است



وی در ادامه سخنان خود از همکاری آموزشی و برنامه ریزی علمی مرکز تخصصی مهدویت با این اداره کل خبر داد و گفت: 20 درصد از مربیان تربیتی و معاونان پرورشی به عنوان مجری و ناظر این طرح بعد از ارزشیابی تقدیر می‌شوند. ضمن اینکه برای همه معلمان دوره‌های تخصصی طرح منجی دوره ضمن خدمت 32 ساعته در نظر گرفتیم.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، با اشاره به سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم، ادامه داد: سفر ایشان منشاء خیر و خدمات بسیاری برای قم داشته که در این میان آموزش و پرورش نیز اعتبارات خوبی دارد که امیدوارم بتوانیم با جذب آن، طرح‌های فرهنگی خوبی را در استان اجرا کنیم.

