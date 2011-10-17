هنرمندان صنایع دستی قزوین بیمه تامین اجتماعی می‌ شوند

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استادکاران و هنرمندان در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از سرمایه‌های کشور تلقی می شوند که با خلاقیت و توانایی اصالت و هنر با ارزش گذشتگان ما را زنده نگه داشته و برای نسل آینده حفظ می‌کنند و حمایت از این افراد از برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که تلاش می کنیم در مسیر خدمت به این هنرمندان گام موثری برداریم.

بیرانوند با اشاره به طرح استفاده از بیمه تامین اجتماعی افزود: طرح بیمه تامین اجتماعی بر اساس تفاهم نامه بین سازمان فنی حرفه‌ای کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و طبق برنامه زمانبندی شده با برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای با حضور نمایندگان دو سازمان برگزارمی شود.

وی افزود: افرادی که در این آزمون موفق به کسب گواهی صلاحیت حرفه‌ای شوند از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد.

این مسئول یادآورشد: این آزمون در رشته‌های گلیم بافی، منبت کاری از مربیان معرفی شده در تاریخ 27 مهرماه امسال برگزار خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3367121-0281 تماس بگیرند.