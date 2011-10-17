طلب 191 میلیارد تومانی شرکتهای دارویی تامین اجتماعی از بیمارستانها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت‌الله حافظی در جلسه مشترک هیئت امنا، هیئت‌مدیره و شورای معاونین این سازمان گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در سازمان تأمین‌اجتماعی طی یک‌سال گذشته ارائه داد و پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را از مهمترین اقدام انجام شده در چارچوب تعهدات قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد.

حافظی با اشاره به تأخیر 9 ماهه تأمین‌اجتماعی در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و بروز مشکلات و تهدیدات فراوان در این رابطه در ابتدای شروع فعالیت در سازمان تأمین‌اجتماعی گفت:‌ درحال‌حاضر مطالبات مراکز طرف قرارداد از سازمان تأمین‌اجتماعی در مهلت قانونی سه‌ماهه پرداخت می‌شود، و این درحالی است که شرکت‌های دارویی وابسته به سازمان تأمین‌اجتماعی 191 میلیارد تومان از بیمارستان‌های دانشگاهی طلب دارند و همچنین بیمارستان‌های ملکی سازمان نیز بابت ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث ترافیکی 11 میلیارد تومان از وزارت بهداشت طلب دارند که از 2 سال پیش تاکنون تسویه نشده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه راهبردی سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه‌شدگان، ادامه داد: فراهم شدن امکان رؤیت سوابق بیمه‌شدگان از طریق شبکه اینترنت اولین گام در ارائه خدمات غیرحضوری است و با راه‌اندازی مرکز داده‌های سازمان در آینده نزدیک شاهد گسترش این خدمات خواهیم بود و بخش زیادی از خدمات از جمله خدمات مربوط به کارفرمایان به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود.

حافظی سفرهای استانی را از جمله برنامه‌های اساسی تیم مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی برای رسیدگی به نیازها و مشکلات استان‌ها عنوان کرد و افزود: سفرهای استانی برنامه‌ای عملیاتی و کاری است و باالگوبرداری از سفرهای استانی دولت، مشکلات و کاستی‌های تمامی مراکز بیمه‌ای و درمانی استان بررسی شده و برای رفع مشکلات موجود در جلسه شورای اداری تأمین‌اجتماعی پیشنهادات اصلاحی به تصویب می‌رسد که اجرای این مصوبات نیز با دقت پیگیری می‌شود.

وی از انجام 13 سفر استانی طی یک‌سال اخیر خبر داد و گفت: در این سفرها استان‌های محروم در اولویت قرار گرفته‌اند و در آینده نیز سفرهای استانی با جدیت ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تدوین برنامه عملیاتی این سازمان براساس قوانین و برنامه‌های بالادستی را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: با این کار امکان نظارت دقیق بر عملکرد حوزه‌های مختلف سازمان وجود دارد و در طول سال نیز می‌توان میزان پیشرفت برنامه‌ها را بررسی و مشکلات احتمالی را برطرف کرد.

حافظی راه‌اندازی سیستم کسب و کار هوشمند (BI) را زمینه‌ساز نظارت بر حسن انجام برنامه عملیاتی سازمان دانست و ادامه داد با استفاده از این سیستم می‌توان در مقاطع مختلف اطلاعات دقیقی در رابطه با نحوه انجام کار و پیشرفت امور به دست آورد و اعتبارات هر واحد نیز براساس میزان پیشرفت در اجرای برنامه عملیاتی تخصیص می‌یابد.

وی شروع برنامه سامان‌دهی درمان مستقیم را از دیگر اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: برای اجرای این برنامه مطالعات گسترده‌ای انجام شد و اجرای این برنامه از استان گیلان آغاز شده است و امیدواریم در آینده نزدیک با اجرای این برنامه در سراسر کشور شاهد ارائه خدمات مطلوب درمانی و جلب رضایت بیمه‌شدگان باشیم.

در ادامه این جلسه اعضای هیئت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان تأمین‌اجتماعی و تلاش بی‌وقفه مدیران و کارکنان این سازمان، ثبات مدیریتی را شرط موفقیت در اجرای برنامه‌ها دانستند و اظهار امیدواری کردند که با تداوم روند کنونی امکان ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی که بیش از 40 درصد جمعیت کشور هستند، فراهم شود.