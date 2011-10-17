مسجد اساس ماندگاری تفکرات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری، معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور ظهر دوشنبه در جمع روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان اصفهان در محل دبیرخانه با بیان اینکه فعالیت در حوزه مساجد با ارزش است، اظهار داشت: فعالیت در زمینه های قرآن و مساجد از برکات زیادی برخوردار است که باید از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.

وی افزود: امروز باید دست اندرکاران حوزه فرهنگ، دغدغه کارهای فرهنگی و اجتماعی داشته باشند و تمام تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات حوزه فرهنگ انجام دهند و اگرهر تفکری در قالب مسجد قرار گیرد، ماندگار می شود.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای مساجد کشور تصریح کرد: نقش مساجد غیر قابل انکار است و از صدر اسلام پیامبر اسلام (ص) مسجد را به عنوان پایگاه دینی و علمی جامعه در نظر گرفت و مساجد در طول گذشت یک هزار و 400سال به خوبی پاسخگوی مسائل جامعه در زمینه های مختلف بوده است.

وی با بیان اینکه دین اسلام بهترین راه برای آینده را مشخص کرده است، بیان کرد: آینده و سعادت بشریت را دین اسلام به خوبی مشخص کرده و امروز مهمترین نکته ای که باید در حوزه فرهنگ مورد بررسی قراردهیم، بحث جامعه سازی است و ویژگیهای یک جامعه اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

جعفری اضافه کرد: دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان در حوزه های مختلف عملکرد قابل قبولی داشته و قطعا فعالیتهای بسیار خوبی در زمینه های مختلف انجام داده است.

حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی رئیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان هم در این جلسه با بیان اینکه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان اصفهان در موفقیتهای دبیرخانه همکاری بسیار خوب و ارزشمندی داشته اند، افزود: روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان اصفهان، افرادی علاقمند به حوزه مساجد و فعالیت های فرهنگی هستند.