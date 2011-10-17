بررسی شیوه انتخاب نامزدهای انتخابات در نشست جبهه متحد اصولگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی اظهار داشت: شورای مرکزی در روز یکشنبه 24 مهر با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

به گفته وی درنشست شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان از حضور پرشور و گسترده و عزت آفرین مردم متدین و شهید پرور و قهرمان استان کرمانشاه در استقبال از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت براته تقدیر و تشکرو اعلام شد که این شورا حضور پرشکوه مردم را عینیت نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران می داند.

سخنگوی شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: در این جلسه دکتر زاکانی رئیس ستاد انتخابات، گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در جهت شکل دهی ستاد سراسری انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در استانها و شهرستانها را به اطلاع اعضا شورا رساند.

ولایتی اعلام کرد: چگونگی انتخاب و معرفی نامزدهای اصولگرا در حوزه های مختلف انتخابیه و تبیین گفتمان اصولگرایی در رابطه با انتخابات مجلس از دیگر مطالبی بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.