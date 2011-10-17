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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

ولایتی خبر داد:

بررسی شیوه انتخاب نامزدهای انتخابات در نشست جبهه متحد اصولگرایان

بررسی شیوه انتخاب نامزدهای انتخابات در نشست جبهه متحد اصولگرایان

سخنگوی شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان خبر داد که چگونگی انتخاب و معرفی نامزدهای اصولگرا در حوزه های مختلف انتخابیه در جلسه روز گذشته این شورا بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر  ولایتی اظهار داشت: شورای مرکزی در روز یکشنبه 24 مهر با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

به گفته وی درنشست شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان از حضور پرشور و گسترده و عزت آفرین مردم متدین و شهید پرور و قهرمان استان کرمانشاه در استقبال از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت براته تقدیر و تشکرو اعلام شد که این شورا حضور پرشکوه مردم را عینیت نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران می داند.

سخنگوی شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: در این جلسه دکتر زاکانی رئیس ستاد انتخابات، گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در جهت شکل دهی ستاد سراسری انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در استانها و شهرستانها را به اطلاع اعضا شورا رساند.

ولایتی اعلام کرد: چگونگی انتخاب و معرفی نامزدهای اصولگرا در حوزه های مختلف انتخابیه و تبیین گفتمان اصولگرایی در رابطه با انتخابات مجلس از دیگر مطالبی بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

کد مطلب 1435723

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