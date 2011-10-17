فرصتهای پیش رو برای تامین مالی بنگاه ها در بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه­های اقتصادی از جمله اولویت­های مهمی است که سازمان بورس و اوراق بهادار با جدیت آن را دنبال می­کند.



دستیابی به رشد سالانه 8 درصد جهت دستیابی به اهداف سند چشم­انداز 1404 و نقش مهم عامل سرمایه در دستیابی به این رشد از جمله مهمترین الزامات این حوزه محسوب می­شود.

در سال­های گذشته بخش زیادی از فعالیت­های تامین مالی بر دوش نظام بانکی بوده و فشار زیادی بر این دسته از نهادهای مالی وارد شده است. این موضوع سبب شد تا بانک­ها از فعالیت اصلی خود، که تامین مالی نیازهای کوتاه­مدت و تامین سرمایه در گردش شرکت­ها است؛ منحرف شده و وارد سرمایه­گذاری­های بلندمدت شوند. این موضوع منجر شد تا نظام اقتصادی کشور به سمت نظام بانک پایه سوق یابد.



تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و ایجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه بازار سرمایه به عنوان رکن مکمل نظام تامین مالی، فرصت­های مناسبی را پیش روی بنگاه­های اقتصادی فراهم کرده تا نیازهای تامین مالی خود را به صورت مناسبی از این محل انجام دهند. برخورداری از پتانسیل­های زیاد به همراه امکان تامین مالی بلندمدت شرکت­ها، جهت گیری کلی اقتصاد را به سمت نظام مالی بازارپایه سوق می­دهد.



این رویکرد تاکید دارد که نظام بازار اوراق بهادار در کنار نظام بانکی دو بال تامین مالی کشور هستند که در صورت رشد همزمان هر دو، نظام تامین مالی کشور بهینه خواهد شد. برای تحقق این هدف، بازار سرمایه باید نقش بیشتری را به ویژه در تامین منابع مالی بلندمدت ایفا نماید. از جمله مهمترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه، طراحی ابزارهای نوین تامین مالی بوده است.



در بازارهای مالی دنیا ابزارهای مالی بسیار متنوعی برای کمک به انتقال وجوه از پس­اندازکنندگان به سرمایه­گذاران وجود دارد. ممنوعیت ربا در کشور، استفاده از این دسته از ابزارها را با مشکلاتی مواجه ساخته است.



در سال­های اخیر تلاش­های فراوانی صورت گرفت تا ابزارهای جدیدی مطابق با موازین شریعت اسلام طراحی و عرضه شود. در این زمینه علاوه بر تصویب "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی" در بهمن 1388، مقررات مربوط نیز تدوین گشته است.



هم اکنون اوراق اجاره (صکوک اجاره) طراحی شده و امکان استفاده از آن برای شرکت­های مختلف وجود دارد. انتشار اوراق اجاره به همراه استفاده از اوراق مشارکت فرصت­های مناسبی را برای تامین مالی از طریق بازار اوراق بهادار فراهم کرده است.

به علاوه دستورالعمل­ انتشار اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) نیز در حال تکمیل است که استفاده از آن نیز بخشی از نیازهای تامین مالی پیمانکاری را مرتفع می­سازد. همچنین چندین ابزار دیگر نیز به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس رسیده که به تدریج به بازار مالی عرضه خواهد شد.



تصویب این ابزارهای نوین علاوه بر تامین نیازهای بنگاه­ها به نحو مطلوب، فرصت مناسبی را نیز برای سرمایه­گذاری و جذب پس­اندازهای عموم مردم فراهم می­آورند.

علاوه بر ابزارهای نوین مالی، تاسیس شرکت­های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت­های بورسی و غیربورسی، انتشار گواهی سپرده­سرمایه­گذاری، عرضه­های اولیه در بورس تهران و فرابورس ایران و انجام معاملات سلف و نسیه در بورس کالا برای تامین مالی خریداران و فروشندگان کالاها از جمله دیگر زمینه­هایی است که امکان تامین مالی از طریق بازار اوراق بهادار و حرکت از سمت نظام بانک پایه به نظام بازار پایه را فراهم آورده است.

با توجه به بسترهای فوق، بازار اوراق بهادار در سال گذشته بالغ بر 262 هزار میلیارد ریال به تامین مالی کشور کمک کرد که امسال هدف­گذاری بالغ بر 360 هزار میلیارد ریال را در دستور کار خود قرار داده که امید است تا پایان سال 90 این هدف محقق شود.