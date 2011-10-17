قهرمان فوتسال کم توانان ذهنی جهان تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان فوتسال کم توانان ذهنی جهان مهدی مولایاری، جوان ارزنده فوتسال قم و از ورزشکاران مستعد و فعال هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم است که همراه با تیم ملی کشورمان در رقابت‌های جهانی ایتالیا به مقام قهرمانی رسید.



این فوتسالیست ارزنده در این رقابت‌ها مقابل تیم‌های ملی برزیل، لهستان، مجارستان، پرتغال و ایتالیا به میدان رفت و در مجموع شش گل به ثمر رساند که دو گل از شش گل این بازیکن در دیدار نهایی به تیم ملی فوتسال ایتالیا میزبان رقابت‌ها زده شد و تیم کشورمان با برتری دو بر یک قهرمان جهان شد.



به همین منظور عباس جهان‌بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و محمد پیروزمنش رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم به همراه مدیر حراست و مشاور مدیر کل ورزش و جوانان قبل از ظهر دوشنبه در منزل و جمع خانواده این قهرمان ارزنده حضور یافته و از وی به سبب تلاش‌های بی شائبه در کسب موفقیت در عرصه ملی و افتخار‌آفرینی برای ورزش قم تقدیر کردند.



تجلیل از این قهرمان ارزنده در حالی صورت گرفت که با موفقیت مهدی مولایاری در فوتسال کم توانان ذهنی جهان، افتخاری ارزشمند برای ورزش جانبازان و معلولین قم ثبت شد و یک مدال جهانی دیگر به افتخارات ورزش قم در سال 1390 ملقب به سال جهاد اقتصادی اضافه شد.



درخشش مهدی مولایاری جوان ارزنده و توانمند ورزش جانبازان و معلولین قم در مسابقات کم توانان ذهنی جهان در ایتالیا به مقام قهرمانی دست یافت و با این اتفاق مهم افتخاری دیگر در ورزش جانبازان و معلولین قم به ثبت رسید.



اوج شیرینی موفقیت مهدی مولایاری همراه با تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان در کشور ایتالیا این است که این جوان شایسته قمی در دیدار نهایی گل‌های پیروزی بخش تیم ملی را به ایتالیا زد.



سومین دوره رقابت‌های جهانی ورزش‌های کم‌توانان ذهنی (آیناس) اوایل مهرماه به مدت یک هفته در ایتالیا برگزار شد که تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان بعد از درخشش در مراحل مقدماتی و حذفی، برابر میزبان رقابت ها یعنی ایتالیا نیز با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد.



تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان در حالی موفق به کسب مقام قهرمانی پیکارهای قهرمانی جهان شد که تیم کشورمان در مرحله گروهی هم از سد برزیل، مجارستان و لهستان گذشته بود و در نیمه نهایی پرتغال را شکست داده بود اما در دیدار نهایی با گل های مهدی مولایاری از سد ایتالیا میزبان رقابت ها گذشت و قهرمانی جهان را جشن گرفت.



گفتنی است: در مسابقات فوتسال این دوره هشت تیم در قالب دو گروه دیدارهای مقدماتی را برگزار کردند که تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان در گروه دوم مرحله مقدماتی در کنار تیم‌های مجارستان، لهستان و برزیل قرار داشت.



رقابت‌های جهانی آیناس هر چهار سال یک بار و یک سال پیش از برگزاری بازی‌های پارالمپیک برگزار می‌شود و طی آن در این مسابقات ورزشکارانی از سراسر جهان در هفت رشته ورزشی دوومیدانی، فوتسال، بسکتبال، شنا، دوچرخه‌سواری، تنیس و پینگ‌پنگ رقابت می کنند.

