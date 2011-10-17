به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه ادبیات تطبیقی روزهای شنبه ساعت 17 تا 19، کارگاه روایت‌شناسی روزهای یکشنبه ساعت 17 تا 19، کارگاه سبک‌شناسی نگارگری روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 19 و کارگاه نمایشنامه‌نویسی برای اجرا روزهای سه شنبه ساعت 13 تا 16 برگزار می‌شود.

مدرس کارگاه‌های نمایشنامه‌نویسی، سبک‌شناسی نگارگری، روایت‌شناسی و ادبیات تطبیقی، به ترتیب محمد یعقوبی، سیدعبدالمجید شریف‌زاده، علی عباسی و بهمن نامور مطلق هستند.

با توجه به تکمیل ظرفیت کارگاه‌های نظری، متقاضیان در لیست کارگاه‌های فصل زمستان ثبت‌نام می‌شوند. همچنین متقاضیان کارگاه نمایشنامه‌نویسی که قرار است با 15 نفر تشکیل شود در اولین جلسه توسط مدرس کارگاه گزینش می‌شوند.

