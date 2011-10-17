پروژه انتقال آب روستای امیرآباد نو در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر روز دوشنبه در مراسمی با حضور مسئولان جهاد کشاورزی طرح انتقال آب روستای امیرآباد نو از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح به طول 450 متر کانال بتنی با مقطع ذوزنقه ای با عرض کف 40 سانتیمتر و ارتفاع 40 سانتی متر بیش از 145 میلیون ریال هزینه شده است.
با بهره برداری از این پروژه 80 هکتار از اراضی کشاورزی این روستا از آب تنظیم شده و مستمر بهره مند خواهند شد.
با اجرای این طرح راندمان انتقال آب کشاورزی در این روستا با توجه به پوشش دار کردن انهار سنتی از70 درصد به 90 درصد افزایش خواهد یافت.
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