حضور رئیس سازمان استاندارد در افتتاحیه کارگاه تخصصی اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگاه تخصصی ارزیابی انطباق کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) با حضور مسئولان سازمان استاندارد و نمایندگان کشورهای عضو اکو در محل دبیرخانه اکو آغاز به کار کرد.

نظام الدین برزگری در افتتاحیه این اجلاس گفت: استاندارد زبان فنی مشترک برای تولید کالا، ارائه خدمات و برقراری سیستم ها به شمار می آید.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اظهار داشت: امروزه تجارت به این باور دست یافته که تنها تا زمانی که کالاها و خدمات براساس این زبان مشترک تولید و ارائه شود، قابلیت حضور در بازارهای جهانی را دارد.

وی افزود: توسعه همکاری ها بین کشورهای عضو سازمان اکو برای توسعه اقتصادی آنها کاملا ضروری بوده و موجب برقراری روابط عمیق تر بین آنها می شود.

هم افزایی ناشی از همکاری های متقابل منجر به توسعه شده است

برزگری ادامه داد: هم افزایی ناشی از همکاری های متقابل منجر به توسعه و ارتقای رفاه اجتماعی در این منطقه شده و قابلیتهای رقابتی کشورهای عضو را در سطح بین المللی افزایش می دهد.

این مسئول عنوان کرد: انتظار می رود این فعالیتها در راستای اسناد پایه سازمان اکو همانند استراتژی همکاری های اقتصاد و چشم انداز سازمان اکو برای سال 2015 ادامه یابد.

برزگری هدف از برگزاری این کارگاه را فراهم آوردن امکان تبادل نظر و تجارب در زمینه ضوابط و روشهای اجرایی، تعیین راهکارهای مناسب برای هماهنگ سازی رویه ارزیابی انطباق و ایجاد همگرایی در منطقه اکو خواند.

رئیس سازمان استاندارد با اشاره به سابقه فعالیت 50 ساله سازمان استاندارد در ایران گفت: این سازمان هدایت فرآیند ارزیابی و اعطای جایزه ملی کیفیت ملی ایران را برعهده دارد.

این سازمان دارای تعداد زیادی آزمایشگاه در سراسر کشور است

این مسئول اضافه کرد: همچنین این سازمان دارای تعداد زیادی آزمایشگاه در سراسر کشور است که به عنوان آزمایشگاه های مرجع ملی شناخته شده اند.

وی همچنین به عضویت این سازمان در سازمان های بین المللی فعال در حوزه استاندارد اشاره کرد و افزود: این سازمان در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی در سازمانهای بین المللی عضویت دارد.

این مسئول یادآور شد: از میان این سازمانها می توان به ISO,IEC,IAF,ILAC,EFQM,PAC اشاره کرد.

این اجلاس طی دو روز با حضور نمایندگان کشورهای عضو اکو در تهران برگزار می شود.