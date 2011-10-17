طرح سرشماری به صورت آزمایشی در طالقان اجرا شد

نظام الله فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران سرشماری نفوس و مسکن طالقان در قالب 7 گروه 8 نفره به اجرای این طرح به صورت آزمایشی پرداختند.

وی گفت: این طرح در یک منطقه شهری و یک منطقه روستایی انجام پذیرفت.

فرامرزی اظهار داشت: تمامی مجریان طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 به مدت 12 روز در کلاسهای توجیهی و آموزشی شرکت کرده اند.

معاون ستاد اجرایی نفوس و مسکن طالقان ادامه داد همه این افراد باید امتیاز لازم را در امتحان پایانی این کلاسها کسب نمایند.

سرشماری نفوس و مسکن سال 90 از دوم الی بیست و دوم آبان ماه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.



