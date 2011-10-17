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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

طرح سرشماری به صورت آزمایشی در طالقان اجرا شد

طرح سرشماری به صورت آزمایشی در طالقان اجرا شد

طالقان - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال90 شهرستان طالقان گفت: جهت آماده سازی و تسلط بیشتر ماموران سرشماری نفوس و مسکن سال 90 این طرح به صورت آزمایشی در این شهرستان اجرا شد.

نظام الله فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران سرشماری نفوس و مسکن طالقان  در قالب 7 گروه 8 نفره به اجرای این طرح به صورت آزمایشی پرداختند.

وی گفت: این طرح در یک منطقه شهری و یک منطقه روستایی انجام پذیرفت.
 
فرامرزی اظهار داشت: تمامی مجریان طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 به مدت 12 روز در کلاسهای توجیهی و آموزشی شرکت کرده اند.
 
معاون ستاد اجرایی نفوس و مسکن طالقان ادامه داد همه این افراد باید امتیاز لازم را در امتحان پایانی این کلاسها کسب نمایند.
 
سرشماری نفوس و مسکن سال 90 از دوم الی بیست و دوم آبان ماه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
 
 
کد مطلب 1435734

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