برگزاری همایشهای تخصصی فرش زمینه توسعه صادرات را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاتب ظهر دوشنبه در همایش فرش دستبافت ورامین که در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا برگزار شد، افزود: برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه فرش و شناختن راه کارهای مناسب برای توسعه صادرات فرش می تواند در زمینه شناختن بیشتر فرش ایرانی نقش مهمی را ایفا کند.

نیروی انسانی محور اصلی تولید فرش دستبافت است

وی گفت: نیروی انسانی محور اصلی تولید فرش دستبافت است و باید این نیرو در تمام زمینه ها مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: سرمایه نیروی انسانی در بحث تولید و تجارت به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های نامشهود و پنهان محسوب می شود که بسیار مورد توجه قرار دارد.

وی عنوان کرد: برنامه ریزیهای صورت گرفته در تولید و تجارت جهانی به گونه ای صورت گرفته که دیگر واحدی به اسم انبار در مراکز تولیدی قرار ندارد و مواد اولیه با قرار گرفتن در مسیر تولید به تولید رسیده و در نهایت به فروش می رسد که در این میان نیروی انسانی است که این خطوط را به یکدیگر متصل می کند.

نقش افراد در شکل گیری و تولید فرش باید به درستی دیده شود

کاتب افزود: در تولید فرش نیز باید نقش نیروی انسانی که به عنوان رکن اساسی تولید فرش است مورد توجه قرار گرفته و در کنار آن نقش افرادی که در شکلگیری و تولید فرش دخیل هستند، به درستی دیده شود.

وی بیان کرد: در تولید فرش نمی توان نقش استادکار، ‌چله کش، ‌طراح، رنگرز و مدیران تولید را نادیده گرفت و با شناختن نقش این افراد می توان زمینه رشد و توسعه صنعت فرش را شاهد بود.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران اضافه کرد: شاید در کشورهای اروپایی به هر چیزی که در کف اتاق قرار گیرد، فرش و یا کف پوش گفته شود، ولی نگاه ما به فرش یه مقوله هنری و ارزشی است که باید با احترام از آن یاد شده و از آن به درستی بهره برد.