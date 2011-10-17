به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا سازمان تأمین‌اجتماعی پیشنهاد کاهش و یا حذف فرانشیز داروهای گرانقیمت به خصوص داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های مزمن را مطرح کرده است تا بیماران و خانواده آنها مشکلی در تأمین داروی موردنیاز نداشته باشند.

درحال‌حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی 70 درصد هزینه داروهای مربوط به بخش سرپایی را می‌پردازد و 30 درصد نیز فرانشیز پرداختی بیمه‌شدگان است که البته بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری‌های تالاسمی و هموفیلی کلیه داروهای موردنیاز را به صورت رایگان دریافت می‌کنند و از پرداخت فرانشیز معاف هستند. همچنین فرانشیز داروهای موردنیاز بیماران مبتلا به MS، ده‌درصد و بیماران سرطانی 15 درصد است.

سازمان تأمین‌اجتماعی پیشنهاد کاهش و یا حذف فرانشیز پرداختی مربوط به بیماری‌های مزمن را مطرح کرده است و برای تأمین بارمالی مربوطه نیز فرانشیز برخی از داروهای ارزان‌قیمت افزایش خواهد یافت.