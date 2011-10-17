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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

تأمین‌اجتماعی پیشنهاد داد:

کاهش و یا حذف فرانشیز داروهای گرانقیمت

کاهش و یا حذف فرانشیز داروهای گرانقیمت

باتوجه به پرداخت فرانشیز 30 درصدی دارو از سوی بیمه‌شدگان و پرداخت 70 درصد هزینه از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی درحال‌حاضر پرداخت فرانشیز 30 درصدی داروهای گرانقیمت برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی مشکلاتی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا سازمان تأمین‌اجتماعی پیشنهاد کاهش و یا حذف فرانشیز داروهای گرانقیمت به خصوص داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های مزمن را مطرح کرده است تا بیماران و خانواده آنها مشکلی در تأمین داروی موردنیاز نداشته باشند.

درحال‌حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی 70 درصد هزینه داروهای مربوط به بخش سرپایی را می‌پردازد و 30 درصد نیز فرانشیز پرداختی بیمه‌شدگان است که البته بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری‌های تالاسمی و هموفیلی کلیه داروهای موردنیاز را به صورت رایگان دریافت می‌کنند و از پرداخت فرانشیز معاف هستند. همچنین فرانشیز داروهای موردنیاز بیماران مبتلا به MS، ده‌درصد و بیماران سرطانی 15 درصد است.

سازمان تأمین‌اجتماعی پیشنهاد کاهش و یا حذف فرانشیز پرداختی مربوط به بیماری‌های مزمن را مطرح کرده است و برای تأمین بارمالی مربوطه نیز فرانشیز برخی از داروهای ارزان‌قیمت افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 1435741

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