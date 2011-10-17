18 هزار و 500 نفر در استان تهران به صنعت قالیبافی مشغول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی ظهر دوشنبه در همایش تخصصی فرش دستبافت ورامین که در سالن همایشهای دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا برگزار شد، افزود: در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر در سراسر کشور به امر تولید فرش مشغول اند که از این تعداد بیش از 18 هزار و 500 نفر در استان تهران فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون فرش ایران به بیش از 80 کشور جهان صادر می شود که این صادرات سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است .

این مسئول ادامه داد: ‌برنامه ریزیهایی که برای صادرات فرش ایران صورت گرفته، باید به عنوان یک الگو در صادرات غیر نفتی کشور مطرح شده و از آن برای دیگر اقلام تولید شده در کشور نیز استفاده کرد.

استان تهران 80 درصد فرش صادراتی کشور را تولید می کند

وی با بیان اینکه استان تهران در تولید و صادرات فرش نسبت به برخی استانها پیشتاز است، گفت: 80 درصد فرشهای صادراتی کشور در استان تهران تولید می شود.

معاون سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان تهران افزود: صنعت فرش در زمینه تولید و اشتغال توانسته گستره و طیف عظیمی از جامعه را در برگرفته و از روستاها تا عمق شهرها نفوذ کرده و با تجاری شدن، خارج از کشور را نیز در برگیرد.

ناشناخته ماندن فرش ایران از مشکلات این صنعت در کشور است

وی یادآور شد: یکی از مهمترین مشکلات صنعت فرش ایران این است که فرش ایرانی به درستی شناخته نشده است و این امر در داخل کشور نیز مشهود است.

حاتمی اضافه کرد: یکی از مسائلی که در امر تولید فرش باید مد نظر قرار گیرد، بازاری بودن فرشهای تولیدی است به گونه ای که با شناخت صحیح از بازار مصرف نسبت به تولید آن اقدام شود.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه هایی که برای رفاه تولید کنندگاه فرش اجرا شده، بحث بیمه بافندگان فرش است که تا کنون بیش از 17 هزار بافنده در استان تهران بیمه شده اند.

این مسئول افزود: امید است با برنامه ریزی مناسب زمینه شناخت بیشتر فرش شهرستان ورامین فراهم شود و یک روز به نام فرش ایران در تاریخ و تقویم تجارت استان تهران به ثبت برسد.