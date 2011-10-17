تحصیل 4 درصد جمعیت یزد در پیام نور/ راه اندازی نخسین واحد خواهران کشور در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کلانتری ظهر دوشنبه در جمع روسا و مسئولان فرهنگی، حراست و آموزش مراکز و واحدهای پیام نور استان یزد اظهار داشت: این استان حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد که حدود 40 هزار نفر از آنان دانشجوی دانشگاه پیام نور استان یزد هستند.

وی با ابراز خرسندی نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل علاقمندان به علم و دانش در این دانشگاه ها حتی در دور افتاده ترین نقاط استان افزود: روسا و مسئولان واحدهای پیام نور استان باید تلاش کنند مطابق با نیازهای دانشجویان به برنامه ریزی برای اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی، علمی و مذهبی بپردازند.

کلانتری با اشاره به مهمترین برنامه فرهنگی که باید در سطح دانشگاه های پیام نور اجرا شود، افزود: طرح عفاف و حجاب از جمله این برنامه ‌هاست که باید تقویت شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد از همدلی، هماهنگی و برنامه ‌ریزی مطلوب مراکز و واحدهای دانشگاهی در اجرای طرح عفاف و حجاب قدردانی و تاکید کرد: استمرار این طرح منوط به این همکاری‌ ها و هماهنگی ‌هاست.

وی از راه‌ اندازی نخستین واحد خواهران پیام نور کشور در مرکز یزد در آینده نزدیک خبر داد و افزود: امیدواریم بتوانیم این مرکز را به زودی تجهیز و تکمیل کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد راه‌ اندازی رشته‌های کارشناسی ارشد را از اولویت ‌های آموزشی این دانشگاه اعلام و تصریح کرد: حیات پایدار دانشگاه وابسته به راه ‌اندازی رشته ‌های کارشناسی ارشد است.

کلانتری با بیان اینکه امسال اعتبارات خوبی برای دانشگاه پیام نور استان یزد اختصاص یافته است، بر کاهش هزینه‌ های ایاب و ذهاب تاکید کرد و اظهار داشت: برای این کار باید بر هزینه ‌های ایاب و ذهاب نظارت و برنامه ‌ریزی شود.