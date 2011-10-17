بروز هفته ای یک مرگ مغزی در یزد/ 40 نفر در لیست انتظار قلب

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل فروزان نیا ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید امام جمعه یزد از بیماران پیوند قلبی در بیمارستان افشار و در نشستی با امام جمعه اظهار داشت: با وجود اینکه مرگ مغزی در یزد از شیوع بالایی برخوردار است اما فرهنگ اهدای عضو در این استان به شدت ضعیف است.

فروزان ‌نیا ادامه داد: با توجه به شیوع بالای بیماری قلب عروقی در یزد هم ‌اکنون بیش از 40 نفر متقاضی در لیست انتظار عمل پیوند قلب هستند اما خانواده‌ های بیماران مرگ مغزی رضایت به اهدای قلب بیماران خود ندارند.

وی همچنین با اشاره به آمار مرگ مغزی در یزد که هفته ‌ای یک مورد صورت می‌ گیرد، یادآور شد: در صورتی که خانواده بیمار مرگ مغزی تمایل به رضایت داشته باشند، هفته ‌ای یک عمل پیوند قلب در یزد انجام می‌ شود.

فروزان نیا با بیان اینکه انجام عمل پیوند قلب در استان یزد اعتبار بزرگی برای استان است، افزود: مشابه این عمل هم‌ اکنون نیز در کشورهای اروپایی و آمریکا در حال انجام است.

وی همچنین از انجام پیشرفته ‌ترین اعمال جراحی همزمان با دنیا در این استان خبر داد.

این جراح قلب یزدی از فعالیت مرکز تحقیقات قلب و عروق یزد در زمینه پیشگیری و درمان بیماری‌ های قلب و عروقی خبر داد و افزود: در حال حاضر این مرکز تحقیقات 40 درصد فعالیت ‌های خود را به امور پیشگیری از بروز این بیماری اختصاص می ‌دهد.

امام جمعه یزد نیز در این نشست اظهار داشت: باید در زمینه پیشگیری از بیماری ‌های قلبی و عروقی سرمایه ‌گذاری شود.

آیت الله محمدرضا ناصری با تاکید بر ریشه ‌یابی علل بروز و شیوع بیماری ‌های قلبی و عروقی در یزد گفت: بیماری‌ های قلبی و عروقی به سرعت در حال افزایش است و لازم است در این زمینه اقدامات پیشگیرانه افزایش یابد.

ناصری همچنین به انجام پژوهش و بررسی در زمینه علت کاهش سن بیماری قلبی عروقی در یزد تاکید کرد.

نماینده ولی ‌فقیه در استان یزد در این نشست قول مساعد برای حمایت از فعالیت‌های مرکز قلب افشار یزد داد.

امام جمعه یزد امروز از بیمار پیوند قلبی که 10 روز پیش عمل پیوند در بیمارستان افشار یزد با موفقیت بر روی وی انجام شده است، عیادت کرد.