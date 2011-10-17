سازمان استاندارد به سازمان ملی استاندارد ایران تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب شورای عالی اداری مربوطه، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تبدیل شد.

با تشکیل شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمهوری، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شد.

همچنین این سازمان با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، دارایی ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل و با نام سازمان ملی استاندارد ایران زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود.



در مصوبه مربوط به این امر آمده است: سازمان ملی استاندارد ایران موظف شده است که طی مدت سه ماه نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفضیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه کند.