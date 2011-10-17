اعترافات سفیر سابق عربستان در امریکا و اتهام هالیوودی ریاض به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر دستگیری فردی مجهول الهویه و سابقه داری که بسیاری از اطرافیانش بر عدم تعادل روانی وی اذعان دارند ، طی یک هفته اخیر بهانه پروژه ای رسانه ای و در عین حال تخیلی را برای دولتمردان امریکا و عربستان بوجود آورده است که جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در آنچه آنها ترور سفیر عربستان سعودی و پس از آن رژیم صهیونیستی در امریکا مدعی شده اند ، می کنند حال آنکه بسیاری از اسناد موجود و قابل ارائه واقعیت وجودی دیگری را نمایان می کند

یکی از این اسناد مضبوط ، مربوط به دستگیری بندر بن سلطان رئیس شورای امنیت ملی و سفیر سابق عربستان در امریکا در سال 2008 در فرودگاه دمشق و اعترافات وی در مدت اقامتش در سوریه است که بسیاری از اطلاعات مربوط به ترور رفیق حریری و عماد مغنیه از آن بدست آمده و در صورت تداوم پروژه ایران هراسی قابل ارائه است.

اما ماجرا به نوشته المنار، از این قرار بود که چند هفته پس حادثه ترور شهید مغنیه ، عده ای در فرودگاه دمشق دستگیر می شوند که شاهزاده بندربن سلطان رئیس شورای امنیت ملی و سفیر سابق عربستان در امریکا در بین آنها بوده و تلاش داشته است که با گذرنامه های جعلی به صورت غیر محسوس وارد سوریه شود.

نیروی امنیتی فرودگاه پس از بازداشت این افراد ، موضوع را سریعا به روسای سرویس های امنیتی و اطلاعاتی سوریه اطلاع می دهد و بندربن سلطان بی آن که موضوع به رسانه ها درز پیدا کند، در مکانی که مناسب جایگاهش باشد، تحت اقامت اجباری در دمشق قرار می گیرد.

سوریه در حالی که رابطه بسیار سردی را با عربستان تجربه می کرد این قضیه را به اطلاع مسئولین سعودی می رساند و در عین حال از شاهزاده و همراهانش در دمشق بازجویی به عمل می آورد .

اعترافاتی که به شکل صوتی و تصویری در جریان بازجویی از این شخص ضبط می شود ، پرده از حقایقی برمی داشت که درز آن به رسانه ها زلزله ای بزرگ در منطقه بوجود می آورد این اعترافات پرده از اسرار روابط آمریکا و عربستان درباره لبنان و دادگاه بین المللی و ترور حریری به صورت مشروح و به همراه نام ها و تاریخ ها برداشت.



پس از این اتفاق سعودالفیصل شاهزاده عربستان به سرعت و مخفیانه راهی دمشق شده و شخصا با بشاراسد دیدار می کند. در این دیدار، سعودالفیصل از بشاراسد می خواهد، موضوع را نادیده بگیرد اما چون بشاراسد، نماینده عربستان را از بخشی از اعترافات بندربن سلطان آگاه ساخت، سعودالفیصل وخامت اوضاع را دریافت و در عین حال توجه داشت که اگر این اعترافات به جایی درز کند، بسیاری از منافع ملی و منطقه ای عربستان به خطر می افتد.



پس از مطلع شدن ریاض از ماوقع و اعترافات بندربن سلطان، به رسانه های سعودی دستور داده شد تا از لحن تند خود نسبت به سوریه درباره ترور رفیق حریری بکاهند و در عین حال بر نقش سوریه و لزوم به توافق رسیدن طرف های لبنانی جهت تشکیل دولت ملی تاکید شود.



در همین حال به اطلاع کاخ سفید و قاهره نیز می رسد تا راهبرد جدیدی در تعامل با سوریه و حزب الله و لبنان وضع کنند . در اینجا می توان به اقدام انگلیسی ها در تغییر موضع خود در برابر حزب الله و اعزام هیئتی پارلمانی برای دیدار با برخی از رهبران حزب الله اشاره کرد؛ همچنین رهبران 14 مارس لبنان لهجه تند خود در قبال سوریه را نرم کرده و شروع به سخن گفتن از دادگاه بین المللی کردند تا همه چیز به بوته فراموشی سپرده شود.



سعودالفیصل بار دیگر و به طور رسمی به دمشق باز می گردد و این بار ریاض از دمشق خواست که بازجویی از بندر بن سلطان و اعترافات وی منتشر نشده و اشاره ای به عربستان و متحدانش در قضیه ترور عماد مغنیه و دیگر موارد نشود.



اطلاعات به دست آمده حاکی از این است که بندر بن سلطان در اعترافات خود به موارد بسیاری درباره ترور رفیق حریری و اینکه چه کسانی و چه سرویس ها و سازمان هایی در پس این حادثه قرار داشتند و توافقنامه های امنیتی میان چهار سرویس اطلاعاتی و امنیتی و سیا درباره براندازی نظام اسد و دستیابی به توافق با معارضان سوری و فراتر از آن تجهیز معارضان سوری به انواع سلاح ها و ایجاد آشوب و بلوا و فتنه و کشتن غیرنظامیان سوری و کمک مالی و تسلیحاتی آمریکایی ها و برخی از سرویس های امنیتی به معارضان اشاره کرده بود.



اما در ادامه ؛ سعودالفیصل پس از دیدار با اسد به کشور خود باز گشته و از پس او بندر بن سلطان هم به ریاض برمی گردد. چند هفته بعد پادشاه عربستان نیز سفری دو روزه و رسمی به دمشق می کند و در پی آن دولت لبنان تشکیل شده و روابط سوریه و لبنان به حالت عادی باز می گردد.



به هر تقدیر باید یاد آور شد که این اعترافات هنوز هم در دسترس بوده و می توان برای کشوری که با پروژه ایران هراسی به دنبال تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی است به نمایش گذاشت تا ماهیت واقعی ایرانیان از یک سو و آل سعود از سوی دیگر برای جهانیان روشن تر شده و سناریوی هالیوودی امریکایی و سعودی با پخش فیلم اعترافات بندر بن سلطان از تلویزیون های ایران و سوریه و لبنان هدفی واقعی آنان را روشن سازد.