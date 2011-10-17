ارائه گزارش تدوین شاخص ها و استانداردهای نظام آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه شورای عالی نظارت و ارزیابی آموزش عالی با حضور حسین نادری منش -معاون آموزشی وزیر علوم، محمود ملاباشی - معاون دانشجویی، محمد مهدی نژاد نوری - معاون پژوهشی و فناوری و رضاعامری - مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه برگزارشد.

رضا عامری در این جلسه گزارشی از تدوین شاخصها و استانداردهای نظام آموزش عالی ارائه داد و گفت: کارگروه ارتقای کیفیت آموزش عالی تشکیل و گزارش نهایی آن آماده شده که خروجی اول آن طرح آمایش آموزش عالی است.

وی افزود: بحث ارتقای کیفیت آموزش عالی موضوع پر اهمیتی است و با توجه به کاهش جمعیت 18 تا 24 سال از قریب به 12 میلیون نفر به 9 میلیون و 400 نفر، تقاضای ورود به دانشگاه از مقاطع پایین تر از تحصیلات تکمیلی کمتر است و این فرصتی است برای ارتقای کیفیت در نظام آموزش عالی.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی، نظام مند کردن و تدوین ضوابط مناسب برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، لحاظ کردن میزان رفع نیازهای جامعه در رتبه بندی مراکز، تدوین شاخصهای نظام علمی، حمایت از جوایز ملی، ارتقای عملکرد و ایجاد ساز و کارهای داوران را از دیگر فعالیتهای کارگروه ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی کشورعنوان کرد.

وی افزود: سه گام تدوین ارتقای شاخصهای کیفی، استقرار نظام جامع ارزیابی، نظارت و رتبه بندی و بحث ارزیابی که هرگونه توسعه رشته و گسترش شاخص براساس آن شاخصها و معیارها انجام خواهد شد، نتیجه تلاش وزارت علوم در برنامه 5 ساله توسعه در بخش علوم و فناوری است.

به گفته عامری، در برنامه پنجم که برنامه علمیاتی محسوب می شود باید این 3 گام را برداشت، گام اول مورد توجه قرار گرفته و روی استقرار نظام جامع ارزیابی و نظارت کارهایی انجام شده تا بتوان نظام جامع و هماهنگی داشت.

وی ادامه داد: در این زمینه اکنون نوبت گام بعدی است که در طرح آمایش در توسعه رشته ها و گسترش شاخه ها در تمامی استانها و شهرستانها پیش رفتیم که سهم هر کدام به چه نحوی است.