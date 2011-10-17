بسترسازی فکری در جامعه موجب افزایش انگیزه کتابخوانی می شود

علی ذوالقدردر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید دغدغه های فکری نوجوانان و جوانان را به حداقل برسانیم تا شوق و اشتیاق کسب علم و مطالعه در آن ها افزایش یابد.

وی افزود: اگر دانش آموزان با ارزش و اهمیت مطالعه و نقش موثر آن در پیشرفت تحصیلی خود آگاه شوند برای حضور در کتابخانه ها انگیزه بیشتری پیدا می کنند.

ذوالقدر گفت: فضای فرهنگی موجود در جامعه می تواند افراد را به کسب علم و دانش علاقه مند و یا دلسرد کند و در راستای دستیابی به این مهم نقش کتابخانه ها و به ویژه کتابداران بسیار مهم است زیرا رفتار خوب کتابداران الگوی مناسبی برای افزایش سطح مطالعه و ترغیب افراد برای عضویت در کتابخانه هاست.

عضو شورای اسلامی شهر فارسجین تصریح کرد: اگر کتابخوانی به عنوان برنامه درسی به صورت منظم و مستمر در سطح مدارس استان به اجرا درآید موجب افزایش سرانه مطالعه و عضویت فراد در کتابخانه ها می شود.

این مسئول هچنین گفت: برگزاری برخی از کلاس های درسی مرتبط در فضای کتابخانه ها از دیگر راهکارهایی است که حضور در محیط های علمی و فرهنگی را در فرد نهادینه می کند.

ذوالقدر با اشاره به گستردگی فعالیت هایی که کتابخانه ها می توانند انجام دهند افزود: فعالیت در زمینه عفاف و حجاب از دیگر مسایلی است که باید مورد تاکید مسئولان کتابخانه ها قرار گیرد و رعایت پوشش مناسب و اخلاق اسلامی از جانب کتابداران، نحوه برخورد آن ها با اعضاء و برنامه ریزی برای سوق دادن مراجعه کنندگان به ویژه نوجوانان به مطالعه کتاب های ارزشی و دینی از موارد موثر در این زمینه است.

ذوالقدر اظهارداشت: بقاع متبرکه از دیگر مکان هایی است که در صورت همکاری با کتابخانه ها می توانند به قطب فرهنگی هر شهر تبدیل شوند و از طریق این تعامل برخی مراجعه کنندگان به اماکن مذهبی که ارتباطی با مطالعه و کتابخوانی ندارند با کتاب آشتی کرده و کتابخوانان نیز هرچه بیشتر جذب ارزش های دینی و مذهبی خواهند شد.

عضو شورای اسلامی شهر فارسجین بیان کرد: برای توسعه فعالیت های فرهنگی باید از حداقل امکانات حداکثر بهره برداری را کرد تا اقداماتی مفید و سازنده در سطح استان انجام شود زیرا فکر کردن به کمبودها و مشکلات مهمترین مانع در راه پیشرفت و موفقیت است.

بخش ضیاء آباد از توابع شهرستان تاکستان دارای دو کتابخانه در شهرهای ضیاء آباد و فارسجین است.