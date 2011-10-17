فساد انسانی ریشه فساد اداری است/ ادارات از امر به معروف غافل نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در همایش یکروزه ارتقای سلامت اداری ویژه استانهای منطقه یک شامل تهران، قزوین، البرز، سمنان و قم که ظهر دوشنبه در سالن همایشهای شرکت آب‌ و فاضلاب استان تهران برگزار شد، افزود: اگر انسان از ارزشها و مسائل اخلاقی دور ب‌ماند و فاصله بگیرد، بروز فساد در وی طبیعی است.

وی گفت: اگر ارباب رجوع با پیشنهاد مفسده انگیز رشوه یکی از کارکنان مجموعه های اداری روبه ‌رو شود، نباید تن به این کار دهد، بلکه باید در مقابل آن اعتراض کند.

این مسئول با بیان اینکه ادارات و ارگانها نباید از امر به معروف و نهی از منکر غافل بمانند، افزود: اگر سلامت اداری شعار و هدف افراد است، این سئوال در ذهن مردم پیش می ‌آید که دلیل وقوع برخی مشکلات از جمله رشوه و اختلاس چیست؟

وی اظهار داشت: برگزاری همایش ارتقای سلامت اداری با فضای سنگین ناشی از وقوع برخی از مسائل و موضوعات اقتصادی در کشور هم زمان شده و یک تخلف بزرگ که به فرموده مقام معظم رهبری افکار عمومی را جریحه دار و فضای عمومی جامعه را نسبت به آن نگران کرده، رخ داده است.

تمدن اضافه کرد: آنچه پیش آمد به عنوان رخدادی تلخ باید در مسیر ثواب به عنوان تجربه ارزشمند از آن استفاده کرد و به فراموشی سپرده نشود.

ایجاد و توسعه دولت الکترونیک اصلی مهم است

وی با تأکید بر اینکه ایجاد و توسعه دولت الکترونیک اصلی مهم است، یادآور شد: کسانی که در مسیر ناثواب در فضای اداری قدم بر می دارند، فرآیند خود را پیچیده می ‌کنند و متناسب با فرآیندی که رقم می خورد مانند رانت جویی، پارتی بازی و رشوه گیری نیز ارتقامی پیدا می کند و پیچیده می شود.

استاندار تهران افزود: افراد گمان نکنند اگر دولت الکترونیک توسعه یافت، رانت خواری، پارتی بازی و رشوه گیری و سایر مفاسد اداری متوقف می شود، لذا مسئولان باید در هر مرحله و ایستگاهی که قرار گرفته اند، یک مرحله رشد داشته باشند.