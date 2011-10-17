بسیاری از مشکلات روانی ریشه در کودکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا قریشی ظهر دوشنبه در همایش سلامت روان، کودکان و آسیب های اجتماعی که در سالن همایش های بین المللی روزبه افزود: خانواده ها مهم ترین نقش را در ساختن یک جامعه سالم دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در هفته سلامت روان قرار داریم، عنوان کرد: باید نگاه به سلامت و بهداشت روان را از خانواده خود آغاز کنیم تا به مرور زمان این فرهنگ در تمام جامعه نهادینه شود.

قریشی با بیان اینکه همه باید در ساختن جامعه سالم مشارکت کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه انسان یک موجود دو بعدی است بنا براین بدون در نظر گرفتن یکی از ابعاد جزء دوم به تنهایی بی معناست.

روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: یکی از نقاط ضعف در شناخت انسان این است که تنها به مواردی می پردازد که شناختی از آنها داشته باشد و با توجه به پیچیدگی های روان انسان، به این بعد چندان پرداخته نمی شود.

قریشی افزود: با توجه به فرایند های روان شناختی و پروسه هایی که مربوط به روان انسان است بسیاری از معضلات در این رابطه به عدم شناخت این موارد توسط انسان بر می گردد.

وی با بیان اینکه دردهای روانشناختی اگر بیشتر از دردهای جسمی نباشد کمتر هم نیست، گفت: امروزه بسیاری از علوم در حوزه روان انسان مطالعه می کنند چرا که با آگاهی یافتن از جایگاه سلامت روانی در انسان ها بسیاری از مشکلات این حوزه رفع می شود.

قریشی نگاه واقع بینانه به مشکلات و اختلالات روانی را یکی از موراد مهم در درمان آنها دانست و افزود: در حال حاضر مشکلی که در جامعه ما وجود دارد این است که نیازها و مشکلات روانی از سوی خانواده ها چندان جدی گرفته نمی شود.

وی افزود: باید در راستای ساختن جامعه سالم، از کودکی انسان ها سرمایه گذاری کنیم بنابراین وظیفه خانواده ها و مربیان آموزشی در این زمینه بسیار حساس است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه انسان از همان دوران جنینی نسبت به فرایندهای محیطی واکنش نشان می دهد اگر فرایندهای منفی را درک کند در آینده آنها را تقویت و به نسل بعد منتقل می کند.

قریشی بیش فعالی را شایع ترین اختلال روانی در کودکان عنوان کرد و گفت: بیش فعالی شایع ترین اختلال روانی حاکم در کودکان است به طوری که بیش از 5 درصد کودکان از این بیماری رنج می برند.

وی ادامه داد: اگر این اختلال در دوران کودکی تشخیص داده نشود و نسبت به درمان آن اقدامی صورت نگیرد در آینده منجر به افت تحصیلی، عدم اعتماد به نفس و حتی اختلالات رفتاری شود.