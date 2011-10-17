کارگاه آموزشی "فرزند پروری" در زنجان برگزار می شود

عفت پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگاه آموزشی فرزند پروری با هدف ارتقای آگاهی های جامعه در خصوص بهداشت روانی کودکان و خانواده برگزار می شود.

وی افزود: در این کارگاه های آموزشی کلیه گروه های مختلف اجتماعی شرکت دارند و در طول سال در همه شهرستان های استان زنجان برگزار خواهد شد.

کارشناس مسئول بیماری های شهرستان زنجان با اشاره به اینکه کودکان تاثیرگذار ترین قشر در جامعه هستند، ابراز کرد: آموزش مهارت های مختلف زندگی از همان دوران کودکی یکی از موارد مهم در کاهش آسیب های اجتماعی جامعه است.

وی با بیان اینکه مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در افزایش آسیب های اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان نقش دارند، عنوان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی گام مهمی در جهت تغییر دیدگاه ها و سنت های غلط جامعه و در نتیجه کاهش آسیب های اجتماعی است.

پرتوی بهداشت روانی را داشتن احساس آرامش و امنیت دورن و دو بودن از اضطراب دانست و عنوان کرد: خودباوری، اعتماد به نفس و امید سه کلید درمان بیماری های روانی است.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر 1000 نفر جمعیت کشور 50 نفر از اختلالات روانی رنج می برند، تصریح کرد: آمار بیماران روانی در شهر ها وحتی روستاهای کشور کم نیست، بنا براین باید همه دستگاه ها در این رابطه همکاری داشته باشند.

کارشناس مسئول بیماری های شهرستان زنجان با بیان اینکه نشانه سلامت روحی و روانی ایمان به خدا، دین داری و آگاهی داشتن و عمل کردن به دستورات دین است، افزود: مذهب به اندازه ای که هوا برای تنفس انسان اهمیت دارد، در پرورش و سلامت روح و روان آدمی نقش حیاتی دارد.

پرتوی ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران را یکی از مهم ترین اهداف بهداشت روانی دانست و افزود: در ایمان به خدا نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های زندگی روزمره او را کمک می کند.

وی با بیان اینکه بیماری های روانی دومین عامل از دست رفتن سال های مفید، بر اثر ناتوانی و همچنین مرگ پس از حوادث در ایران محسوب می شود، یادآور شد: یافتن ریشه مشکلات عاطفی نخستین گام اساسی در درمان خستگی روانی است.