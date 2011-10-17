نقش روحانیت در حماسه دفاع مقدس ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت حجت الاسلام محمد حسن شریف قنوتی اولین شهید روحانی دفاع مقدس و روز بسیج طلاب و روحانیون ظهر دوشنبه مراسمی از سوی بسیج طلاب و روحانیون در مدرسه امام جعفر صادق(ع) قزوین برگزار شد.

در این مراسم که آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و جمعی از طلاب و روحانیون حوزه های علمیه حضور داشتند حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی اظهارداشت: بدون شک حماسه روحانیون در دفاع مقدس همواره در تاریخ این سرزمین ماندگار و پایدار خواهد ماند و سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل خواهد شد.

وی حضور روحانیون شجاع و با بصیرت را در تمام عرصه های مختلف این نظام ارزشمند دانست و افزود: روحانیون متعهد و ایمان مدار همواره در سخت ترین شرایط از اسلام و میهن اسلامی خود دفاع کرده و حماسه های جاوید آفریده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جنگ تحمیلی نیز روحانیون و پاسداران مکتب تشییع علوی با تمام توان در برابر متجاوزان ایستادگی کردند و با شجاعتی مثال زدنی از خاک میهن اسلامی دفاع کردند و نگذاشتند تا دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

این روحانی درباره ابعاد شخصیتی شهید قنوتی یادآور شد: شهید قنوتی یکی از روحانیون شجاع و با بصیرت نظام جمهوری اسلامی بود که همواره تابع ولایت و در تمام صحنه های انقلاب اسلامی حضوری چشمگیر داشت و سرانجام در راه دین جان خود را نثار کرد و جاودانه شد.

حجت الاسلام آقا تهرانی با بیان فعالیتهای شهید قنوتی در ایام دفاع مقدس گفت: این شهید بزرگوار در ایام دفاع مقدس عازم مناطق جنگی شده و تشکیل گروه نظامی الله اکبر در خرمشهر و مقابله با جنگ روانی دشمن و درگیری تن به تن با دشمن از جمله خدمات این شهید بزرگوار است.

شهید قنوتی از روحانیون مبارزی بود که در آزادسازی خرمشهر به اسارت نیروهای بعثی عراق در آمد و در زمان اسارت وحشیانه ترین شکنجه ها را تحمل کرد و سرانجام در 24 مهر ماه 1359 در زیر ناجوانمردانه ترین شکنجه های سربازان عراقی شربت شهادت نوشید.

پیکر پاک این روحانی شهید در 27 مهر ماه سال 1350 در گلزار شهدای آبادان به خاک سپرده شد.