پردیس سینمایی آذربایجان غربی در خوی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی سینماهای خوی، افزود: طرح ساخت پردیسهای سینمایی برای کاهش هزینه سالنهای سینما و استفاده بهینه از سینماها بر اساس توافق حوزه هنری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شوراها و شهرداریهای استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در نخستین مرحله از این طرح تا یک ماه آینده پردیس سینمایی خوی بعد از تغییر کاربری سه سینمای خوی در 860 متر مربع زیر بنا و شامل سه سالن نمایش فیلم، گالری ،کارگاههای هنری و واحدهای تجاری و امکانات رفاهی با 240 میلیارد ریال اعتبار احداث می شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی تعداد سینماهای تحت پوشش این حوزه در استان را 13 سینما عنوان کرد و بیان داشت: از این سینماها هم اکنون سه سینما نیمه فعال و بقیه تعطیل هستند که بعد از توافق با شوراها و شهرداریها به پردیس سینمایی تبدیل می شوند.

غلامحسین عماری فرماندار خوی هم در این جلسه با بر شمردن ظرفیتهای بالای هنری خوی از صدور مجوزهای لازم برای تغییر کاربری سینماهای این شهرستان به پردیس سینمایی خبر داد و گفت:باید در ایجاد این پردیسها جذب سرمایه های بخش خصوصی هم مورد توجه قرار گیرد.

سید فتاح کبیری رئیس شورای اسلامی شهر خوی نیز در این نشست از آمادگی این شورا و شهرداری برای اجرای طرح پردیس سینمایی این شهرستان خبر داد و بر لزوم تسریع در روند اجرایی شدن این طرح تاکید کرد.

تاریخ نمایش اولین فیلم در سینماهای آذربایجان‌غربی به سال 1310 بر می گردد یعنی زمانی که سینما "ایران" در خوی با 315 صندلی به عنوان اولین سینمای استان فعالیت خود را آغاز کرد، شهرستان ارومیه به عنوان مرکز استان 30 سال پس از این تاریخ صاحب سینما شد به طوری که سینما آزادی ارومیه در سال 1340 با نام تخت جمشید، سینما انقلاب در سال 1342 و سینما ایران ارومیه در سال 1344 به بهره‌برداری رسیدند.

بعدها نیز سینماهای فرهنگ و تربیت در ارومیه، قدس در اشنویه، وحدت در بوکان، فرهنگ در پیرانشهر، میهن و آسیا در خوی، قدس در سردشت، سعدی در سلماس، بهمن در شاهین دژ، قدس در ماکو، تربیت در مهاباد، انقلاب در میاندوآب و فرهنگ و ایران در نقده فعالیت خود را در مجموع با ظرفیتی بالای 11 هزار نفر صندلی (به ازای هر هزار نفر جمعیت چهار صندلی) آغاز کردند.