قاچاق کالا تولیدات داخلی را با مشکل مواجه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم افشاری در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به آثار زیان بار قاچاق کالا بر اقتصاد، خصوصا اشتغال اشاره کرد و افزود: نباید شرایطی فراهم شود که افراد خارج از ضوابط و مقررات به خرید، فروش و صادارات و واردات کالایی دست بزنند که بازار داخل را دچار مشکلاتی کند.

وی فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای داخلی را یکی از مهمترین رسالت های دستگاههای فرهنگی دانست و یادآور شد: هماهنگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند و رئیس جمهور نیز دستور دادند هیچ دستگاهی حق ندارد کالای خارجی که مشابه داخلی دارد را خریداری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به مباحثی که در زمینه کالای خارجی در صنوف مختلف وجود دارد دستگاههای اجرایی باید نهایت همکاری را با این کمیسیون داشته باشند تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.

افشاری با بیان اینکه خراسان جنوبی در مسیر حمل کالای قاچاق قرار دارد، گفت: همکاری دستگاههای اجرایی با نیروی انتظامی در مبارزه با این پدیده بسیار مفید خواهد بود.

وی وجود کالای خارجی و بی کیفیت در بازار داخل را نوعی جنگ نرم دانست و افزود: دشمن سعی دارد تا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور به اهداف خود دست پیدا کند که این امر وظیفه دستگاههای اجرایی ذی ربط را سنگین تر می کند.

این مسئول مسئله قاچاق کالا و ارز را موضوعی چند بعدی و پیچیده دانست و بیان کرد: با اقدامات مناسب باید این امر ریشه یابی و آسیب شناسی شود تا بتوان بهتر با این پدیده برخورد کرد.

وی امنیت پایدار در استان و هماهنگی و همدلی بین مسئولان را از ظرفیت های مهم امنیتی در استان عنوان کرد و بیان داشت: از این ظرفیت در کنار همکاری و مشارکت مردم به نحو مطلوب برای برخورد با متخلفین و اخلال گران اقتصادی استفاده شود.