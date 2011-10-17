به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شیراز در این خصوص گفت: با توجه به اینکه روز جمعه 29 مهر‌ماه به‌نام روز ملی ورزش همگانی نام‌گذاری شده، با حمایت شرکت توزیع برق شیراز همایش پیاده‌روی بزرگ خانوادگی را در بلوار چمران برگزار خواهیم کرد.

حمید روزی‌طلب با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده بین شرکت توزیع برق و هیئت ورزشهای همگانی شیراز، افزود: این مراسم با حمایت و مشارکت اقتصادی شرکت توزیع نیروی برق شیراز برنامه‌ریزی شده و برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: شرکت توزیع برق شیراز قرار است در این روز و در پایان برنامه پیاده‌روی همگانی، با برپایی قرعه‌کشی به شرکت‌کنندگانی که بهای برق‌مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کرده‌اند، هدایای نفیس و ارزشمندی ازجمله تلویزیون، نوت‌بوک و دوچرخه اهدا کند.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شیراز بیان کرد: به‌مناسبت روز ورزش همگانی و هفته تربیت‌بدنی، این هیئت در طول مسیر پیاده‌روی با برگزاری حرکات نمایشی نسبت به معرفی رشته‌های مختلف ورزشی اقدام خواهد کرد.

وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی از عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه ورزشی مفرح دعوت کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز نیز با قدردانی از همکاری مناسب هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شیراز گفت: بهترین راه ارتباط با مشترکان برق از نگاه ما برپایی برنامه‌های مختلف ورزشی است که ضمن ایجاد محیطی مفرح، شرایط را برای ارتباطی عمیق و وسیع‌تر فراهم می‌کند.

بیژن لیاقت با بیان اینکه سلامت روحی افراد وابسته به سلامت جسمی و این مهم در گرو انجام ورزش است، بیان کرد: ورزشهای همگانی، در دسترس‌ترین ورزشها محسوب می‌شود زیرا نیازمند وسایل و فضاهای حرفه‌ای نبوده و به سادگی و با حداقل امکانات مهیا می‌شود.

وی اضافه کرد: شرکت توزیع برق شیراز به‌نوعی مبتکر تجلیل از مشترکان خوش‌حساب محسوب می‌شود و طی سالهای گذشته به شیوه‌های مختلف، مشترکان خوش‌حساب را شناسایی و از آنان در حد وسع و توان شرکت، قدردانی کرده است.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه نیز یک ضرورت بوده و در کنار هر فعالیتی لحاظ شده و می‌شود، گفت: خوشبختانه با توجه به بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و توانمند در حوزه روابط عمومی، توانسته‌ایم از هر فرصتی برای ارتقای سطح آگاهی‌ها و اطلاعات شهروندان و مشترکان استفاده مطلوب داشته باشیم.

لیاقت گفت: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده، پیاده‌روی شهروندان شیرازی با عنوان تجلیل از مشترکان خوش‌حساب است که هیئت ورزش‌همگانی شهرستان شیراز با حمایت شرکت توزیع برق شیراز آن را برگزار می‌کند و ما نیز از عموم مشترکان برای شرکت در آن دعوت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این برنامه ورزشی، تفریحی اگر بخواهند در قرعه‌کشی هم شرکت داشته باشند باید حتما قبض پرداخت شده برق مربوط به یکی از دوره‌های مرداد یا شهریور ماه امسال که برق‌بهای آن به‌موقع پرداخت شده را همراه آورده و لزوما قبل از آغاز پیاده‌روی با حضور در محل در نظر گرفته شده مقابل بیمارستان چمران ثبت‌نام کنند.

لیاقت تصریح کرد: در پایان برنامه پیاده‌روی قرعه کشی بین کسانیکه ثبت‌نام کرده‌اند انجام و به برندگان جوایز ارزشمندی هدیه خواهد شد که این جوایز شامل تلویزیون L.C.D، نوت‌بوک و دوچرخه و ده‌ها جایزه نفیس دیگر خواهد بود.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز همچنین گفت: روز جمعه 29 شهریور ماه بعد از برنامه پیاده‌روی، جایزه برنده قرعه‌کشی مشترکان خوش‌حساب دوره گذشته که در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شد و شامل یک‌دستگاه پراید است به آقای آرش به‌گزین برنده خوش‌حساب آن دوره اهدا و تحویل خواهد شد.