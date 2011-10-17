به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، «استفن نایفیه» و «گریگوری وایت اسمیت» اعلام کردهاند در کتابشان «ون گوک؛ زندگی» که اخیراً منتشر شده است، اعلام کردهاند که بسار بعید است این نقاش مشهور در جولای سال 1980 در دهکدهای در فرانسه به زندگی خود پایان داده باشد.
آنها گفتهاند: «ون گوک» به دست «رنه سکرتان» برادر یکی از دوستانش که 16 سال داشته و همیشه او (ون گوک) را عصبانی میکرد، به قتل رسیده است.
این دو نویسنده آمریکایی برنده جایزه پولیتزر همچنین در کتابشان یادآور شدهاند: «ون گوک» البته بلافاصله نمرده بلکه پس از دو روز و به دلیل جراحات شدید، جانش را از دست داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسناد و شواهد زیادی درباره شدت بیماری افسردگی «ون گوک» وجود دارد که یکی از آنها به وضوح نشان میدهد که او پیش از مرگ یکی از گوشهای خود را قطع کرده بود.
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