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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

خشکسالی 132 میلیارد تومان به کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد

خشکسالی 132 میلیارد تومان به کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خشکسالی طی سال گذشته و امسال بالغ بر 132 میلیارد تومان به این استان خسارت زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بیشترین خسارات وارده بر اثر خشکسالی به ترتیب مربوط به بخش های باغها، دام، آب و خاک و زراعت بوده که البته خسارات به مراتع نیز در سال جاری قابل توجه بوده است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون به میزان 92 هزار مترمکعب آبرسانی به دام، باغات و مزارع زعفران انجام شده است.

هادربادی به اقدامات شاخص این مجموعه در راستای مقابله با پدیده خشکسالی در استان اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه عملیات خاک ورزی حفاظتی در سطح دو هزار و 200هکتار به صورت کم خاک ورزی و 300 هکتار بی خاک ورزی، توزیع کودهای ریز مغذی و بیولوژیک در سطح سه هزار و 887 هکتار و تهیه بذور مقاوم به خشکی از جمله این اقدامات بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی توسعه نباتات علوفه ای، خرید و توزیع 21 دستگاه خاک ورزی حفاظتی، اجرای سیستم های آبیاری نوین و اجرای طرح تسطیح و یکپارچه سازی اراضی را از دیگر اقدامات این مجموعه در راستای مقابله با خشکسالی عنوان کرد.

کد مطلب 1435780

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