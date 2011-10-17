به گزارش خبرنگار مهر، محمدرئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجن با اشاره به این که مرغ منجمد موجود در سردخانه‌ها باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود افزود: این موضوع با مدیریت صحیح قابل رفع است و معتقدیم نظارت نیز باید دراین خصوص با دقت صورت گیرد.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ‌گونه منعی برای ارائه تسهیلات به اتحادیه‌هایی که در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، اقدام به خرید کالاهای ضروری کرده‌اند وجود ندارد.

رئوفی ن‍ژاد افزود: در زمان اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها تعدادی از اتحادیه‌ها با دریافت تسهیلات اقدام به خرید و ذخیره‌سازی تعدادی از اقلام ضروری کردند که این اقدام کمک به دولت است و بانک‌ها حق ندارند به علت عدم بازپرداخت تسهیلات، مانع دریافت وام این نهادها شوند.

استاندار زنجان به ضرورت نظارت دقیق‌تر به بازار اشاره کرد و افزود: بازار زنجان نیاز به نظارت دقیق‌ر و ریزتری دارد.

