  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

رئوفی نژاد:

100 تن مرغ‌ در سردخانه‌های استان زنجان موجود است

100 تن مرغ‌ در سردخانه‌های استان زنجان موجود است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: در حال حاضر 100 تن مرغ‌ در سردخانه‌های استان موجود است که به علت پایین آمدن قیمت، نهادهایی که اقدام به خرید و ذخیره‌سازی کرده‌اند برای فروش با مشکل مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجن با اشاره به این که مرغ منجمد موجود در سردخانه‌ها باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود افزود: این موضوع با مدیریت صحیح قابل رفع است و معتقدیم نظارت نیز باید دراین خصوص با دقت صورت گیرد.
 
وی ادامه داد: بانک‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ‌گونه منعی برای ارائه تسهیلات به اتحادیه‌هایی که در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، اقدام به خرید کالاهای ضروری کرده‌اند وجود ندارد.
 
رئوفی ن‍ژاد افزود: در زمان اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها تعدادی از اتحادیه‌ها با دریافت تسهیلات اقدام به خرید و ذخیره‌سازی تعدادی از اقلام ضروری کردند که این اقدام کمک به دولت است و بانک‌ها حق ندارند به علت عدم بازپرداخت تسهیلات، مانع دریافت وام این نهادها شوند.
 
استاندار زنجان به ضرورت نظارت دقیق‌تر به بازار اشاره کرد و افزود: بازار زنجان نیاز به نظارت دقیق‌ر و ریزتری دارد.
 
کد مطلب 1435782

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار