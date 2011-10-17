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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

برای نخستین بار/

ژل ایرانی پروتئین ترمیم استخوان چهارشنبه رونمایی می‌شود

ژل حاوی پروتئین کلاژنی و پروتئین رشدی که برای نخستین بار در ایران و منطقه به تولید رسیده است، چهارشنبه در سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید ناصری دبیر اجرایی این کنگره با اعلام این خبر گفت: این ژل که توسط محققان مرکز تحقیقات و بانک فرآورده‌های پیوندی ایران (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران) به تولید رسیده، به منظور بازسازی استخوان به کار می‌رود.

وی ادامه داد: ‌این محصول تاکنون روی 500 بیمار بررسی شده و نتایج آن بیش از 98 درصد اثر بخشی را نشان می‌دهد.
دبیر اجرایی سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) یادآور شد: فواید این ژل تولیدی در یکی از مجله‌های معتبر انگلستان به چاپ رسیده است.
 
وی گفت: هدف اصلی این کنگره، ارائه تازه‌های علم و هنر دندانپزشکی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در علوم دندانپزشکی و سایر علوم وابسته است.
 
ناصری تصریح کرد: در سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران، مباحث مرتبط با رشته‌های مختلف دندانپزشکی از قبیل ترمیمی، ارتودنسی، اندودانتیکس، پریودنتولوژی، ایمپلنتولوژی، جراحی فک و صورت و دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی تشخیصی در دندانپزشکی و پاتولوژی ارایه خواهد شد.
 
وی گفت: در این کنگره، پانل ویژه‌ای به نام طب سنتی و کاربرد گیاهان دارویی در دندانپزشکی با حضور استادان برجسته کشور در رشته گیاه‌شناسی و اکولوژی عمومی و داروسازی، برگزار می‌شود.
 
دبیر اجرایی سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران با تاکید بر نقش تغذیه سالم در سلامت به ویژه در کودکان یادآور شد: همزمان با این کنگره، آموزش تغذیه سالم و ترویج فرهنگ مصرف شیر در کودکان و نوجوانان در قسمت نمایشگاه بهداشتی با همکاری برنامه جهانی غذای سازمان ملل (wfp) ارائه می شود.
 
همزمان در این کنگره در بخش نمایشگاه بزرگ مواد و تجهیزات دندانپزشکی، تازه‌های مواد و تجهیزات دندانپزشکی و توانمندی‌های داخلی ارائه می شود.
 
سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) با شعار «دندانپزشکی و بهبود کیفیت زندگی» 27 تا 29 مهرماه امسال در هتل همای شیراز برپا می‌شود.
کد مطلب 1435783

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