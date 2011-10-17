به گزارش خبرگزاری مهر، نوید ناصری دبیر اجرایی این کنگره با اعلام این خبر گفت: این ژل که توسط محققان مرکز تحقیقات و بانک فرآورده‌های پیوندی ایران (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران) به تولید رسیده، به منظور بازسازی استخوان به کار می‌رود.

وی ادامه داد: ‌این محصول تاکنون روی 500 بیمار بررسی شده و نتایج آن بیش از 98 درصد اثر بخشی را نشان می‌دهد.

دبیر اجرایی سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) یادآور شد: فواید این ژل تولیدی در یکی از مجله‌های معتبر انگلستان به چاپ رسیده است.

وی گفت: هدف اصلی این کنگره، ارائه تازه‌های علم و هنر دندانپزشکی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در علوم دندانپزشکی و سایر علوم وابسته است.

ناصری تصریح کرد: در سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران، مباحث مرتبط با رشته‌های مختلف دندانپزشکی از قبیل ترمیمی، ارتودنسی، اندودانتیکس، پریودنتولوژی، ایمپلنتولوژی، جراحی فک و صورت و دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی تشخیصی در دندانپزشکی و پاتولوژی ارایه خواهد شد.

وی گفت: در این کنگره، پانل ویژه‌ای به نام طب سنتی و کاربرد گیاهان دارویی در دندانپزشکی با حضور استادان برجسته کشور در رشته گیاه‌شناسی و اکولوژی عمومی و داروسازی، برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران با تاکید بر نقش تغذیه سالم در سلامت به ویژه در کودکان یادآور شد: همزمان با این کنگره، آموزش تغذیه سالم و ترویج فرهنگ مصرف شیر در کودکان و نوجوانان در قسمت نمایشگاه بهداشتی با همکاری برنامه جهانی غذای سازمان ملل (wfp) ارائه می شود.

همزمان در این کنگره در بخش نمایشگاه بزرگ مواد و تجهیزات دندانپزشکی، تازه‌های مواد و تجهیزات دندانپزشکی و توانمندی‌های داخلی ارائه می شود.

سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) با شعار «دندانپزشکی و بهبود کیفیت زندگی» 27 تا 29 مهرماه امسال در هتل همای شیراز برپا می‌شود.