کاروانها غذایی رژیمی برای زائران بیمار پیش بینی کنند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، 5 کاروان زائران ایرانی از استانهای آذربایجانغربی، مرکزی، قزوین و گلستان در این اقامتگاه زائران ایرانی که حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر به همراه علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت از آن بازدید کردند، اسکان داده شدهاند.
سرپرست حجاج ایرانی ابتدا از سالن غذاخوری این اقامتگاه بازدید کرد و با حضور بر سر میزهای غذا به احوالپرسی با زائران پرداخت. زائران حرم نبوی نیز در آغاز این بازدید با فرستادن صلوات برای سلامتی مقام معظم رهبری، از نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی استقبال کردند.
حجتالاسلام قاضیعسکر و علی لیالی از محل توزیع غذا در اقامتگاه زائران نیز بازدید کردند. مسئولان حج در این بازدید به مدیران کاروانها متذکر شدند به تعداد افراد مریض در کاروانها غذای رژیمی پیشبینی کنند.
فعالیت دستیاران زن در سالن غذاخوری بانوان از جمله تسهیلاتی است که مدیران کاروانهای مستقر در این اقامتگاه برای رفاه بانوان حاضر در این کاروانها پیشبینی کردهاند. "دستیاران زن" به نوعی رابطان زائران زن با مدیران کاروانها هستند.
سرپرست حجاج ایرانی، احوال مجموعه زائرین در این اقامتگاه را از روحانیون کاروانها جویا شد. حجتالاسلام سیدقاسم یعقوبی امام جمعه کاشمر یکی از این روحانیون است که به عنوان روحانی یکی از کاروانهای استان گلستان در موسم حج امسال حضور دارد.
تعدادی از زائران در این بازدید، پیشنهادات خود برای نزدیک شدن به حج مطلوب را با سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت در میان گذاشتند.
قاضیعسکر نیز در پایان این بازدید خطاب به مدیران کاروانها و عوامل اجرایی کاروانها گفت: سعی کنید حرف زائر را بشنوید. باید اشکالاتی که زائران اطلاع میدهند و قابل رفع است را بشنویم و با کمال میل آنها را حل کنیم.
بر طبق این گزارش، کم سنترین زائران ایرانی این اقامتگاه یک زوج جوان از استان مرکزی بودند که برای بار اول به حج تمتع مشرف میشدند. قاضیعسکر برای این زوج جوان که در آغاز تشکیل زندگی به این سفر معنوی مشرف شدهاند آرزوی عاقبتبخیری کرد.
آخرین صحنه این بازید مربوط به گفتگوی نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی با "محمدباقری" جانباز 65 درصد میشد که همراه پدرش با کاروانی از استان مرکزی به حج مشرف شده است.
قاضیعسکر به این جانباز جنگ تحمیلی گفت: خدا شما را حفظ کند و به ما هم توفیق دهد تا بتوانیم خدمتگزارتان باشیم. مطمئن باشید شما اینجا مقرب هستید. وجودتان را برای اسلام دادهاید و هر چه داریم از افتخاراتی است که شما آفریدهاید.
پدر این جانباز که هدایتکننده ویلچر فرزندش بود از مسئولان حج کشورمان بخاطر زحماتی که میکشند، قدردانی کرد. سرپرست حجاج ایرانی نیز پیشانی پدر این جانباز را بوسید و خدماتی که به پسر جانبازش ارائه میکند، گرامی داشت.
نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی ظهر امروز دوشنبه از یک اقامتگاه زائران ایرانی در مدینه منوره بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، 5 کاروان زائران ایرانی از استانهای آذربایجانغربی، مرکزی، قزوین و گلستان در این اقامتگاه زائران ایرانی که حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر به همراه علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت از آن بازدید کردند، اسکان داده شدهاند.
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