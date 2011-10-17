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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

23 طرح کشاورزی و آبخیز داری در درمیان افتتاح شد

23 طرح کشاورزی و آبخیز داری در درمیان افتتاح شد

درمیان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار درمیان گفت: به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی 23 طرح کشاورزی و آبخیزداری به ارزش 147 میلیون تومان به بهره ‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این طرح ها با بیان اینکه در سال گذشته 945 میلیون تومان برای اجرای 13 طرح هزینه شد، اظهار داشت: این طرح‌ها در زمینه مهار روان‌آب‌ها، سیل ‌آب‌ها، مبارزه با بیماری‌های مشترک بین دام و انسان، تفکیک آب شرب از فضای سبز، کشاورزی، آبخیزداری و مقابله با خشکسالی اجرا شده است.

معاون فرماندار درمیان با بیان اینکه 34 حادثه طبیعی در سال شهروندان درمیان را تهدید می ‌کند، ادامه داد:رایج‌ ترین تهدید بلایای طبیعی در شهرستان سیل، زلزله و طوفان‌های ناشی از بادهای 120 روزه است.

وی با بیان اینکه شعار امسال هفته کاهش بلایای طبیعی جامعه ایمن و آرامش عمومی است، بر فرهنگ ‌سازی و آموزش صحیح و اصولی در این بخش تأکید کرد و ابراز داشت: در نیمه نخست امسال 300 نفر آموزش‌های لازم را در زمینه امداد و نجات فراگرفته‌اند.

عباسی از پیشرفت 90 درصدی سوله امدادی شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این سوله با زیر بنای 500 متر مربع و اعتبار 140 میلیون تومان در حال احداث است که در آینده نزدیک به بهره‌ برداری می ‌رسد.

وی خشکسالی‌های پیاپی و برداشت بی‌ رویه از سفره‌های آب شهرستان را بزرگ ‌ترین معضل در شهرستان برشمرد و افزود: کاهش سفره‌های آبی زمینه ‌ساز نشست زمین و ایجاد گسل و حفره‌های ناگهانی می‌ شود که می‌ تواند سرمنشأ خطرات زیادی باشد.

کد مطلب 1435785

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