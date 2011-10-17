اولین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان شمالی مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت عصر دوشنبه در این مراسم گفت: هدف از ادغام این دو سازمان ، ایجاد سازمانی چابک ، انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول علمی در راستای تحقق اهداف وزارتخانه جدید است.

وی افزود: تسهیل فرآیند کسب و کار نیز باید از نتایج خوب ادغام باشد.



رضا غلامی معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز عنوان کرد: استان گلستان دارای بیشترین مواهب طبیعی از جمله، دریا، جنگل، معدن، آبشارهای زیبا و امکانات اقتصادی همچون بندر خواجه نفس ،گمرک مرزی اینچه برون ، مسیر راه آهن سراسری متصل به آسیای میانه است.

وی اظهار داشت: برای افزایش بهره وری و رسیدن به جایگاه مناسب اقتصادی باید تلاش بیشتری به عمل آید که امیدواریم با ادغام این دو سازمان و با فرآیند تولیدی که متصل به تجارت و بازرگانی می شود، بسیاری از مشکلات استان رفع شده و شاهد رشد و شکوفایی بیشتر استان در همه زمینه ها باشیم .

ناصر فخر موحدی سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان عنوان کرد : زیر ساختهای فعلی صنعتی استان در سایه تلاش مدیران محترم استان به وجود آمده و این وظیفه ماست که با کنار هم قرار دادن اهداف و برنامه ها و با همت و تلاش مضاعف بتوانیم شرایط مطلوبی را برای جذب سرمایه گذار، فرایند تولید ، بازار و صادرات فراهم کنیم.



وی افزود: در انجام این امر مهم و ملی ، تشکلهای خصوصی در کنار دستگاههای دولتی باید همکاری و کمک کنند تا پیشرفت استان در همه زمینه ها میسر شود.



