جشنواره هنر بازیافت در قزوین فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره هنر بازیافت ظهر دوشنبه با حضور مسئولان استانی و مدیران شهری و هنرمندانی از کشورمان در باغ مشاهیر قزوین افتتاح شد.

در این جشنواره 25 هنرمند مطرح کشور و نیز هنرمندانی از استان قزوین آثار تجسمی خود را که از زباله های دور ریختنی خلق کرده اند در معرض دید عموم قرار می دهند.

مهدی کوزه گرها دبیر اجرایی جشنواره در آئین گشایش این جشنواره اظهارداشت: جشنواره هنر بازیافت با هدف ترویج فرهنگ استفاده بهینه از مواد دوریختنی و اصلاح الگوی مصرف با حضور هنرمندان مطرح کشور و استان قزوین با خلق آثار هنری و تزئینی با استفاده از مواد دور ریختنی و مستعمل برپا شده است.

وی گفت: بدلیل استقبال خوب هنرمندان از جشنواره اول هنر بازیافت امسال نیز این جشنواره را برگزار کردیم تا جوابگوی هنرمندان استان باشیم.

کوزه گرها تصریح کرد: جشنواره هنر بازیافت تاکنون در سه شهر کشور برگزار شده و در قزوین از استقبال خوبی برخوردار شده است.

وی تصریح کرد: مهمترین هدف مدیران شهرداری از برپایی این جشنواره ایجاد بستر مناسب برای خلق آثار هنری از مواد غیر قابل استفاده، شکوفایی استعدادها و الگو گرفتن از هنرمندان شاخص است که امیدواریم مورد توجه شهروندان هم قرار گیرد.

کوزه گرها کاهش هزینه های خدمات شهری در قالب برنامه های فرهنگی را از وظایف اصلی کمیته فرهنگ شهروندی دانست و گفت: با تداوم این جشنواره ها می توانیم هنرمندان بیشتری را در این حوزه شناسایی و زمینه عرضه آثارشان را فراهم کنیم.

این مسئول گفت: در پایان این جشنواره نمایشگاهی از آثار برتر ارایه شده برپا خواهد شد که به صورت سالانه تداوم خواهد یافت.

دبیر اجرایی دومین جشنواره هنر بازیافت قزوین یادآورشد: حضور دانشجویان رشته های هنر و هنرمندان محلی استان فضای بانشاطی را در استان ایجاد خواهد کرد و در کنار این جشنواره با اجرای برنامه های هنری متنوع توسط هنرمندان قزوینی شاهد تنوع در برنامه ها خواهیم بود.

کوزه گرها یادآورشد: در جشنواره این دوره تلاش کرده ایم با حضور هنرمندان رشته های مختلف هنرهای تجسمی کیفیت جشنواره افزایش یابد و علاوه بر بخش اصلی جشنواره، کارگاه هنر کودک، موسیقی و هنر صدا با استفاده از وسایل بازیافتی، بخش دانشجویی و مردمی نیز با اجرای برنامه های ویژه پیش بینی شده است.

وی آموزش شهروندان را از رویکردهای دیگر جشنواره امسال ذکر کرد و گفت: با دعوت از هنرمندان مطرح کشور تلاش کرده ایم تا با ترویج نگاه معاصر در آثار هنرمندان، آثار خلق شده تنها به مجسمه‌های بازیافتی محدود نشود.

در دومین جشنواره هنر بازیافت قزوین هنرمندان شاخصی مانند حمید شانس، کوروش گلناری، احمد نادعلیان، مجتبی رمزی، منصور آذری، مهرداد عباس‌زاده، اکبر محمدخانی، مارتین شمعون پور، محسن ثقفی، ریحانه امید قائمی، بیتا پورحسینی، حسین حسینی، گلنار نادم، محسن غلامی، مهتاب قایمی، فرشته زمانی، مهدیه دهقان، شقایق قاسمی، میثم احمدی و محسن هموله حضور دارند.

این جشنواره به مدت سه روز تا 28 مهر ماه از ساعت هشت صبح تا 14 و 16 تا 20 در باغ مشاهیر قزوین واقع در خیابان شهرداری برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از آن دیدن کنند.

