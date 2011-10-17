پویایی جزو لاینفک استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر دوشنبه در جمع کارکنان استاندارد گلستان افزود: استاندارد حد و سقف ندارد و شاید بتوان برای آن کف در نظر گرفت اما هیچ سقف و منتهایی نمی توان برای آن متصور شد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان علاوه بر کالاها و خدمات، رفتارهای اجتماعی را نیز مشمول استانداردها دانست و گفت: ضابطه ای که می تواند این رفتارها را تنظیم کند و تحت قاعده ای در آورد، ایمان به خداوند است.

وی ضمن تاکید بر جستجو گری به عنوان یک غریزه مثبت در انسان، مجموعه استاندارد را به پویایی و تکامل توصیه کرد و اذعان داشت: همواره باید در جهت ارتقاء استاندارد تولیدات و خدمات تلاش کرد نه اینکه در یک جایی متوقف ماند و مصرف کننده تولیدات خارجی شد.

منصور قلیچ لی ، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان ضمن اعلام شعار محوری روز جهانی استاندارد در سال 2011 با عنوان " استانداردهای بین المللی، اعتماد سازی جهانی" به روزشمار هفته استاندارد اشاره کرد و گفت : شعار امسال در راستای اعتماد سازی جهانی با عملکرد بهینه تولیدات و خدمات طراحی شده است.



دبیر شورای استاندارد گلستان ضمن اشاره به اقدامات حقوقی استاندارد گلستان در بازرسی های انجام شده و توقیف کالاهای غیر استاندارد اظهار داشت : امید است همکاری و همراهی مردم با این اداره کل در زمان مشاهده تولیدات و خدمات غیر استاندارد، این مجموعه را در اجرای بهتر وظایف و در واقع احقاق حقوق آنان یاری رساند.