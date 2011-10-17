کتاب "بهشت رفتن دیپلم نمی خواهد" در آران و بیدگل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل گزیده ای از زندگی، خاطرات، تصاویر و وصیت نامه سردار شهید حسین ملکیان است که توسط دفتر مستندسازی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (دما) کانون فرهنگی، هنری امام زمان (عج) تهیه و تدوین شده است .

این کتاب به سفارش گنجینه انقلاب اسلامی، شهدا و دفاع مقدس آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در 72 صفحه و در قطعه خشتی منتشر شده است .

سردار شهید حسین ملکیان جانشین فرماندهی گردان موسی بن جعفر (ع) لشکر 14 امام حسین (ع) بود که در سال 1362 در عملیات خیبر به شهادت رسید .