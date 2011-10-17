کتاب "بهشت رفتن دیپلم نمی خواهد" در آران و بیدگل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل گزیده ای از زندگی، خاطرات، تصاویر و وصیت نامه سردار شهید حسین ملکیان است که توسط دفتر مستندسازی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (دما) کانون فرهنگی، هنری امام زمان (عج) تهیه و تدوین شده است.
این کتاب به سفارش گنجینه انقلاب اسلامی، شهدا و دفاع مقدس آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در 72 صفحه و در قطعه خشتی منتشر شده است.
سردار شهید حسین ملکیان جانشین فرماندهی گردان موسی بن جعفر (ع) لشکر 14 امام حسین (ع) بود که در سال 1362 در عملیات خیبر به شهادت رسید.
دارالشهدای آران و بیدگل در طول هشت سال دفاع مقدس با 840 شهید، به طور میانگین از هر 87 نفر، یک شهید به جهان اسلام تقدیم کرده و رتبه نخست ایثارگری در کشور را به خود اختصاص داده است.
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