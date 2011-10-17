پرونده مهدی و فائزه هاشمی در قوه قضائیه مفتوح است/ پرونده "خانه فاطمی" کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر نشست مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعار تا عمل عصر امروز به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان سخنران ویژه به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در نشست مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه رئیس جمهوری از مدت ها پیش اعلام کرده بود که اسامی مفسدان اقتصادی را دارد و آنها را می شناسد این مفسدان چه زمانی به قوه قضائیه معرفی خواهند شد؟ اظهار داشت: این سئوال را باید از شخص دکتر احمدی نژاد بپرسید به هر حال ایشان کماکان عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می باشد ضمن آنکه تاکنون سند قابل قبولی درباره مفسدان اقتصادی به ما اعلام نشده است.

پورمحمدی افزود: البته اسامی به رئیس قوه قضائیه داده شد که با بررسی هایی که صورت گرفت متوجه شدیم اکثر آن پرونده ها مربوط به ادوار گذشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره اینکه خروج خاوری رئیس مستعفی بانک ملی به خارج از کشور را چگونه ارزیابی می کنید ادامه داد: زمانی که خاوری در داخل کشور بود پرونده ها علیه او نبود البته از وی نیز سئوال شد و او به برخی از ابهامات پاسخ داد اما سندی مبنی بر بازداشت یا ممنوع الخروج بودن خاوری نتوانستیم ارائه دهیم.

وی گفت: همانطور که دادستان کل کشور تصریح کرد اگر خاوری به ایران بر نگردد تمامی اتهامات به وی نسبت داده می شود.

پورمحمدی همچنین در خصوص آخرین وضعیت شهرام جزایری افزود: جزایری دوران زندان را بسر می برد البته در صدد بود با پرداخت بدهی های خود از زندان آزاد شود اما تاکنون این بدهی ها را پرداخت نکرده است و دوران زندان را سپری می کند.

در این نشست، دانشجویی از پورمحمدی سئوال کرد که آیا با استعفای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و حسینی وزیرامور اقتصاد و دارایی موافق هستید و اینکه آیا بهتر نبود پس از اختلاس اخیر آنها از سمت خود استعفا می دادند که وی در پاسخ گفت: بنده معتقدم مسئولان ذیربط باید به افکار عمومی احترام می گذاشتند و بهتر بود که این مسئولین نیز استعفا می دادند البته منظور من آن نیست که تمامی مسئولین استعفا دهند اما مردم از شعور و فهم بالایی برخوردار هستند و مطالب را به خوبی رصد می کنند. از این رو بهتر بود که این اتفاق (استعفا) صورت می گرفت.

وی همچنین درباره اینکه پرونده مهدی و فائزه هاشمی در قوه قضائیه به کجا انجامیده است افزود: پرونده فائزه و مهدی هاشمی کماکان در قوه قضائیه مفتوح است. خانم هاشمی مهلتی را خواستند که دادگاه این مهلت را به وی داده است. درباره مهدی هاشمی نیز باید بگویم قوه قضائیه این پرونده را دنبال می کند اما هاشمی در خارج از کشور بسر می برد و هر گاه برگردد قوه قضائیه پرونده او را با جدیت دنبال می کند.

حضور و نقش مشایی و رحیمی در پرونده اختلاس اخیر یکی دیگر از سئوالات دانشجویان از رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.

پورمحمدی در این باره افزود: در خصوص پرونده اختلاس مسئول پرونده که دادستان کل کشور نیز هست اظهارنظر می کند البته این به معنای عدم پاسخگویی بنده تلقی نمی شود چرا که سازمان بازرسی کل کشور وظایفی را برعهده دارد و ما این وظایف را انجام می دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تاکنون سازمان بازرسی کل کشور سندی در مورد نقش مشایی و رحیمی در پرونده اختلاس اخیر پیدا نکرده است.

وی در ادامه سخنانش خطاب به دانشجویان گفت: باید تحمل خود را بالا ببریم و نقدها را بپذیریم، اشکالات زیاد است و باید راه حل هایی را برای برطرف کردن مشکلات پیدا کرد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه تعداد بازرسان بانکها از بازرسان سازمان بازرسی زیاد هستند افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون باید بر عملکرد بانکها نظارت داشته باشد و ما در بازرسی کل کشور ماموریت دستگاههای دیگر را دنبال نمی کنیم که در همه امور نظارت داشته باشیم البته همانطور که اشاره کردم تمامی وظایف خود را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور قبل از اعلام اختلاس اخیر گزارش های خود را به دستگاههای ذیربط ارائه داد البته اگر این گروه، بانک آریا را تاسیس می کردند می توانستند تخلفات خود را تحت عنوان بانک آریا پنهان کنند اما خوشبختانه با هدایت دستگاههای ذیربط عملکرد این گروه فاش شد.

این مقام مسئول در قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اقدامات سازمان بازرسی کل کشور را سیاسی تلقی کرد تصریح کرد: از زمانی که بنده مسئولیت سازمان را بر عهده گرفتم اتهاماتی مبنی بر برخورد سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه اجرایی مطرح شده است و عده ای بر این باور بوده و هستند که پورمحمدی می خواهد مانع فعالیت های دولت شود در صورتی که این گونه نیست بنده در دولت حضور داشتم و از دوستداران دولت نیز می باشم اما وظایف خوددرا انجام می دهم و از وظایف خود عبور نمی کنم.

دانشجویی با طرح این سئوال که جنابعالی بدون سند در مجلس شورای اسلامی حضور یافتید و مطالبی را با نمایندگان مطرح کردید افزود: من از دانشجویان انتظار ندارم که این گونه مطالب را بیان کنند شما از کجا می دانید که بنده سندی ارائه نکردم . بنده 75 دقیقه در مجلس صحبت کردم اظهار نظر من را شنیدند.

وی بار دیگر از دانشجویان خواست تا بدون سند و اطلاع چنین مطالبی را در فضای دانشگاهی مطرح نکنند.

پورمحمدی همچنین درباره اینکه عده ای قبول ندارند که شما در سازمان بازرسی کل کشور سیاسی عمل نمی کنید گفت: اگر هر کس از دستگاههای ذیربط گزارشی را بیاورد که بنده در آن گزارش سیاسی عمل کرده ام اعلام خواهم کرد که عملکردم درست نبوده است در صورتی که این گونه نیست و بنده گزارش های متعددی را به رئیس جمهور ارائه می دهم.

دانشجویی در ادامه درباره عملکرد حجت الاسلام نواب عضو شورای مرکزی جامعه روحانیون مبارز سئوال کرد و اینکه نواب در زمان انتخابات مبالغی را به ستاد موسوی داده است و سازمان بازرسی کل کشوردرباره این اقدام چه کارکردی را انجام داده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به این سئوال گفت: بنده انتظار ندارم در محیط دانشگاه چنین مطالبی مطرح شود. دانشجویان نباید در غیاب افراد نام آنها را اعلام کنند. جناب آقای نواب از دوستان بنده است و من او را به خوبی می شناسم . نواب به عنوان یکی از فضلای برجسته شناخته می شود نباید به این راحتی افراد را متهم کرد.

وی خطاب به دانشجویان گفت: به جای اینکه نام افراد را اعلام کنید از آنها دعوت کنید تا در نشست شما شرکت کنند و به این سئوال پاسخ دهند.

پورمحمدی ادامه داد: نواب رئیس دانشگاه هنر است که البته این دانشگاه قبلا مدرسه هنر بود. از این رو وی با فرهنگستان هنر قراردادی داشت و بر اساس قرارداد مبالغی را رد و بدل کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حضور و نقش جریان انحرافی در پرونده اختلاس اخیر افزود: در دستگاه قضایی نمی توان به راحتی اسامی افراد را اعلام کرد. باید رسیدگی ها صورت گیرد پس از آن می توان درباره افراد و اشخاص اظهار نظر کرد اما باید به نکته ای اشاره کنم و آن نقطه قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کرده است که این قوه به صورت جدی با موضوع اختلاس برخورد می کند.

پورمحمدی در ادامه به نقش و جایگاه مردم اشاره کرد و با بیان اینکه مردم با دقت رویدادها را دنبال می کنند افزود: مردم با تمام وجود در صحنه هستند ضمن آنکه حاضرند از حق خود بگذرند تا دشمن سودی نبرد. نمونه بارز آن فتنه 88 بود در آن دوران دیدیم که ملت چگونه از ارزشها و منافع ملی دفاع کردند.

دانشجویی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور سئوال کرد اگر سران نظام منجر به فساد اقتصادی شوند باید با آنها چه برخوردی کرد که وی در پاسخ گفت: بهترین برخورد را مردم انجام می دهند. مردم همانطور که مسئولین را انتخاب می کنند و به آنها اعتماد می کنند می توانند اعتماد و انتخاب خود را پس بگیرند.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور گزارشهایی که به این سازمان ارائه می شود به صورت جدی پیگیری می کند افزود: هر گاه اگر به جرمی رسیدیم و این جرم به اثبات رسید قوه قضائیه با آن برخورد خواهد کرد اما شما دانشجویان باید بدانید که سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی یا اطلاعات نیست.

وی درباره این سئوال که آیا تخلف میلیاردی دولت در قانون هدفمند شدن یارانه ها صحت دارد یا نه افزود: اگر بنده هر موضعی را اعلام کنم این گونه استنباط می شود که پورمحمدی و سازمان بازرسی کل کشور می خواهند حق مردم را ضایع کنند البته اگر مواردی باشد ما آنها را پیگیری می کنیم.

در این نشست ، دانشجویی سئوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا مسئولین دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی شانه خالی می کنند که پورمحمدی در پاسخ افزود: به رئیس قوه قضائیه لیست 300 نفره ای از این مفسدین ارائه شد که ایشان این لیست را به بنده و دادستان کل کشور ارائه کرد و ما بررسی های خود را انجام دادیم و متوجه شدیم که اکثر پرونده ها مربوط به ادوار گذشته می باشد و پرونده جدیدی ارائه نشده است.

وی گفت: باید واقع گرا باشیم و با سند و مدرک صحبت کنیم اگر تخلفی صورت گرفته است اگر مفسدی را می شناسید باید با سند صحبت کنید همچنین بلوغ سیاسی مردم افزایش یافته است و مردم مطالب را به خوبی متوجه می شوند حال اگر شخصی با مضمون برخورد با مفاسد اقتصادی از شما رای گرفته است آن مطلب دیگری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نباید درباره مفاسد اقتصادی از جنبه سیاسی ورود پیدا کرد و افراد و اشخاص نباید به این مطالب دامن بزنند.

وی خاطرنشان کرد: بار دیگر تاکید می کنم هر گونه اظهارنظر باید بر اساس سند و مدرک ارائه شود.

پورمحمدی تاکید کرد: مطمئن باشید بنده در این سازمان جلوی هیچ پرونده ای را نمی گیرم و با تمام وجود پرونده ها را دنبال و پیگیری می کنم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه استفاده بیت المال برای تبلیغ در انتخابات اختلاس است افزود: ناظر انتخابات، قوه قضائیه نیست چرا که این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است اما هرگونه استفاده از بیت المال برای تبلیغ در انتخابات اختلاس است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به خانه فاطمی گفت: این پرونده به دادگاه ارجاع شد و به دلیل اینکه مدارک کافی نبود به بازپرسی ارجاع و در آنجا مدارک کامل شد و افراد در آینده نزدیک احضار خواهند شد.