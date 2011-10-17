حجم فعالیتهای استاندارد 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهادر کاظمی عصر دوشنبه در مراسم تقدیر از مسئولان کنترل کیفیت برتر استان گلستان افزود: طبق سیاست جدید سازمان استاندارد، کل گستره تجاری کشور اعم از حوزه واردات و صادرات مشمول نظام استاندارد سازی می شود.



به گفته وی، درحوزه واردات برای حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت تمام مرزهای ورودی کالا تحت کنترل سازمان استاندارد قرار خواهد گرفت.

معاون موسسه استاندارد افزود: در راستای اجرای این قانون،موسسه استاندارد علاوه بر کنترل مبادی ورودی و اقلام وارداتی به کشور، تمام توان خود را برای رساندن کلیه تولیدات داخلی به سطح یک استاندارد، به کار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت صرفه جویی در انرژی با توجه به هدفمند سازی یارانه ها گفت: استاندارد امکان صرفه جویی انرژی را فراهم می کند و با رعایت آن مردم و واحدهای تولیدی می توانند مصرف انرژی و متعاقب آن هزینه های خود را کاهش دهند.

دکترکاظمی درپایان، اقدامات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان را در ترویج استاندارد خصوصا در مدارس استان قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد سایر استانها نیز در این زمینه قدم بردارند.

گفتنی است درپایان این مراسم از واحدهای تولیدی و مسئولین کنترل کیفیت برتر استان تجلیل و قدردانی شد.