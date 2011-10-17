کلیه تمهیدات لازم برای برگزاری راهپمایی 13 آبان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌ها و راهپیمایی یوم الله 13 آبان افزود: همکاری و تعامل بین ادارات و دستگاه‌ها تحسین‌برانگیز است چرا که رمز پیشروی در امور تعامل است.

وی با اشاره به کتاب یک نویسنده فرانسوی، یادآور شد: یکی از نویسندگان مشهور فرانسوی از میلیون‌ها دلار هزینه برای هماهنگی تجمع مردم آن کشور خبر می‌دهد و همواره از حضور میلیونی مردم ایران در عرصه‌های مختلف اظهار تعجب می کند که لازم به ذکر است بگوییم تنها یک جمله مقام معظم رهبری برای بیرون آوردن میلیون‌ها زن و مرد از خانه کافی است.

احمدی به اهمیت تصویربرداری و صوت مناسب در روز راهپیمایی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تصویر راهپیمایی 13 آبان دراکثر شبکه‌های ملی و ماهواره‌ای پخش می‌شود، باید حداکثر تلاش را برای صوت و تصویر با کیفیت به کار برد تا شاهد کوچکترین نقضی در این حوزه‌ها نباشیم.

همچنین رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: با تمهیدات صورت گرفته در تدوین برنامه‌های ویژه روز 13 آبان، جوانان و نوجوانان کانون توجه و گروه هدف سازمان است.

سیدسعید حسینی افزود: با توجه به مصادف شدن روز 13 آبان با روز جمعه باید طی برنامه‌های ویژه‌ای شکوه و عظمت خاصی به این روز بخشیده و نماز جمعه را نیز تبدیل به فرصت مناسبی کرده و قطعنامه کشوری را در آن مراسم قرائت کنیم.

وی با تاکید بر حضور پررنگ مردم در این راهپیمایی غرورآفرین ادامه داد: با تبلیغات مناسبی که از سوی سازمان‌ها و ادارات ارائه می‌شود و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر شکوه بخشیدن به این روز بزرگ، به طبع شاهد جمعیت بی‌نظیری نسبت به سال‌های قبل خواهیم بود.

وی خطاب به مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی و فرهنگی، گفت: با نصب بنرهای مناسب برای این روز بزرگ و نیز ارائه پیشنهادهای خلاقانه برای برگزاری هرچه بهتر مراسم روز 13 آبان و نیز آماده‌سازی کارمندان و کارگران مجموعه خود برای حضور پررنگ در این روز، می‌توان گام بزرگی در این راستا برداشت.

رئیس کمیته اجرای مراسم یوم‌الله 13 آبان از ساماندهی سرویس‌های ایاب و ذهاب خبر داد و اضافه کرد: افرادی که از حواشی شهر و راه‌های دور به محل برگزاری راهپیمایی خواهد آمد می‌توانند از سرویس‌های رایگانی که در آن روز در اختیار همگان قرار خواهد گرفت استفاده کنند.

