ناگفته ها به روایت تصویر؛ از اشک انقلابی تا هوندای غرق شده

اولین تصویر امروز مربوط به ادامه تظاهرات های موسوم به "تسخیر" در سراسر دنیا است.

این تظاهرات ها که از امریکا شروع شده همچنان در شهرهای مختلف این کشور و هممچنین اروپا پیگیری می شود، بطوری که فقط روز گذشته در حدود 300 نفر در آمریکا بازداشت شدند.

دومین تصویر امروز مربوط به سیل ویرانگر تایلند و تاثیر آن بر تولیدات شرکت ها و کارخانه های مختلف است.

این تصویری از پارکینگ خودروهای صفر کیلومتر تولید شده در واحد شرکت هوندا در تایلند است که تمامی آنها در زیر سیلاب مانده اند.

سومین تصویر امروز مربوط به ادامه تحولات لیبی و کشتار مردم این کشور بدست نیروهای وفادار به قذافی است.

در آخرین تحولات لیبی، منابع وابسته به انقلابیون امروز اعلام کردند: نیروهای طرفدار قذافی به شدت در شهر بنی ولید مقاومت می کنند، اما ما در حال پیشروی به سوی شهر از دو جبهه شمالی و جنوبی هستیم.

تصویر بعدی مربوط به تحولات سرزمین های اشغالی و پیگیری خبر آزادی مبادله زندانیان فلسطینی از سوی ساکنان کرانه باختری است.

قرار است "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیستی دربند نیروهای مقاومت با اسرای فلسطینی مبادله شود . در همین رابطه رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) با بیان اینکه آزادی گلعاد شالیت از طریق عملیات نظامی ممکن نبود، به ناتوانی اشغالگران در برابر مقاومت فلسطین به رهبری حماس اذعان کرد.

و آخرین تصویر امروز مربوط به ادامه حملات نیروهای طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی به محموله سوخت نیروهای ناتو در هنگام عبور از خاک پاکستان به مقصد افغانستان است.

مرز پاکستان و افغانستان همواره از نقاط پرخطر بوده و تعداد زیادی از شبه نظامیان و نیروهای طالبان همواره در این منطقه حضور داشته و مشکلات زیادی را برای دولت های افغانستان و پاکستان بوجود آورده اند بطوری که امروز اعلام شد آمریکا صدها نفر از نظامیان خود را در وزیرستان شمالی در مرز افغانستان با پاکستان مستقر کرد و تسلیحات سنگین همچون گلوله توپ و چندین بالگرد را به این منطقه منتقل کرد.