سهم 5درصدی پژوهش در مراکز آموزش بالینی/ تهیه فیلمهای آموزشی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عیناللهی روز دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین واحد آموزش الکترونیک چشم پزشکی در بیمارستان شهید لبافی نژاد با تأکید بر اینکه امروز خدمات چشم پزشکی ایران همتراز با خدمات چشم پزشکی در کشورهای اروپایی و آمریکایی است، گفت: در حال حاضر در این حوزه هیچ نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور نیست و حتی بسیاری از بیماران از خارج به ایران میآیند.
رئیس قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأکید کرد: در مراکز پیشرفته دنیا بخش های آموزش، پژوهش و درمان به یک میزان مورد توجه قرار دارند و این مراکز به صورت چند قطبی به فعالیت می پردازند که می تواند در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
عیناللهی گفت: هدف تمامی خدمات در بیمارستانها باید ارتقای سلامت مردم باشد و در مراکز پیشرفته دنیا با حمایت مدیران ارشد دانشگاهها، تأمین بودجه مناسب و اختصاصی، ایجاد ساختار و تشکیلات آموزشی و آشنایی استادان و فراگیران با روشهای نوین آموزشی پیشرفت محقق می شود که این امر باید در ایران هم مورد توجه قرار گیرد.
وی آموزش بیمار را از دیگر معیارهای مورد نظر در مراکز آموزش بالینی پیشرفته دنیا دانست و گفت: امروز در بسیاری از مراکز آموزش بالینی کشور به دلیل ازدحام جمعیت آموزش های لازم به بیمار داده نمیشود و نبود واحد توسعه آموزش در مراکز آموزش بالینی کشور از جمله ضعف های سیستمهای آموزشی است.
رئیس قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به فعالیت این قطب اظهار داشت: طراحی و تهیه فیلمهای کوتاه و مستند آموزشی و پخش آنها در سالن انتظار کلینیکها، تهیه فیلم جراحیهای پیشرفته چشم پزشکی، آموزش الکترونیکی قطبها و برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی بخشی از این فعالیت ها است.
وی افزود: تهیه تیزرهای بهداشتی بیماریهای شایع چشم پزشکی برای پخش در صدا و سیما از دیگر برنامههای در دست اقدام این قطب است و بزودی سه تیزر بهداشتی از صدا و سیما پخش خواهد شد.
عین اللهی اضافه کرد: سخنرانی های استادان بخش چشم پزشکی، آرشیو جراحیهای چشم پزشکی، آرشیو پایاننامههای فارغ التحصیلان و کتابهای الکترونیکی معتبر چشم پزشکی از جمله ویژگی های واحد آموزش الکترونیک چشم پزشکی است.
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