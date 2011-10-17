14 همایش پیاده روی خانوادگی در سربیشه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور ظهر دوشنبه در دیدار با جامعه ورزش شهرستان سربیشه با تاکید بر اینکه در دین به ورزش توصیه های فراوانی شده است، گفت: باید تلاش شود که انگیزه و شوق ورزش به ورزشکاران تزریق شود تا بتوانند با آرامش به ورزش بپردازند.

وی با بیان اینکه اعتبارات ورزش اگر حداقل هم باشد باید مدیریت شود، بیان کرد: مربیان ورزش باید رغبت بیشتری به تربیت ورزشکاران داشته باشند.

وی با بیان اینکه ورزش معضلات اجتماعی بالاخص اعتیاد را ریشه کن یا به حداقل می رساند، ادامه داد: در این راستا رسالت اداره ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی سنگین و خطیرتر خواهد بود و باید در جهت تقویت و فرهنگ ساز ی اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار سربیشه با اشاره به اینکه باید اخلاقیات در ورزش حاکم باشد، تاکید کرد: یک مربی ورزش باید یک مربی اخلاق هم باشد و احترام به مربی و پیشکسوتان نیز باید سرلوحه کاری ورزشکاران قرار گیرد.

حسین پور یادآور شد: جدای از ورزشهای قهرمانی بیشترین همت وتلاش دست اندرکاران ورزش باید در ترغیب مردم به فعالیت های ورزشهای همگانی صورت گیرد تا جزئی از زندگی مردم جامعه باشد.

وی حمایت خود را از ورزش شهرستان اعلام کرد و افزود: تجلیل از مدال آوران در عرصه های استانی و کشوری در دستور کار قرار می گیرد.