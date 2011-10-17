به گزارش خبرگزاری مهر٬ جلسه هم اندیشی نوزدهمین هفته کتاب با موضوع تعیین شعار هفته کتاب و تشریح برنامه‌های نهادها و ارگان‌های همکاری‌کننده در این هفته٬ صبح امروز 25 مهرماه با حضور حمید قبادی مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ محمد اللهیاری مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد و اعضای ستاد هفته کتاب در ساختمان فجر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست٬ محمد اللهیاری درباره دلیل غیبت بهمن درّی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینگونه گفت: امروز به صورت همزمان٬ دو نمایشگاه کتاب استانی یکی در کرمانشاه که مقارن با سفر مقام معظم رهبری به این استان است و دیگری در استان مرکزی با حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد افتتاح خواهد شد.

وی در ادامه از اعضای ستاد هفته کتاب درخواست کرد برنامه‌های نهادها و ارگان‌های ذیربط شان را ارایه دهند.

در این نشست٬ نمایندگان دفتر شعر جوان٬ موزه عبرت ایران٬ وزارت آموزش و پرورش٬ بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس٬ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات٬ اداره کل زندانهای کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تشریح برنامه‌های این هفته در ارگان یا سازمان مربوطه شان٬ توضیحاتی را ارایه دادند.

توجه به تبلیغات شهری با موضوع کتاب و کتابخوانی، اهدای بسته‌های کتاب از سوی نهادها به کارمندانشان، توجه بیشتر به برنامه‌سازی در رسانه ملی با محوریت کتاب، برپایی تورهای فرهنگی به منظور بازدید اهالی فرهنگ و ادب و رسانه از موزه‌ عبرت، برپایی همایش‌هایی در زمینه کتابداری، تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی، برگزاری مسابقات کتابخوانی، رونمایی از چندین عنوان کتاب در هفته کتاب، تجهیز کتابخانه‌های مدارس، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای تبلیغ برنامه‌های هفته کتاب، پیگیری راه‌اندازی «زنگ کتاب» در مدارس و انتخاب یک روز در تقویم فرهنگی کشور با عنوان روز هدیه کتاب، اهم موضوعاتی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در این نشست همچنین شعار «یادگار ماندگار» به عنوان شعار نوزدهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.