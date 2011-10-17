برای پیروزی به اصفهان آمده ایم/ مصاف پیشگامان یزد و گلپسند اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شروع لیگ برتر والیبال مردان ایران به صورت همزمان در هفت شهر کشور، تیم گیتی پسند اصفهان میزبان تیم یزدی پیشگامان است تا اولین دیدار لیگ برتر را رقم بزنند.

علیمحمد میرحسینی، سرمربی تیم پیشگامان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تیمم آمادگی کامل دارد تا به میهمانی حریف قدر اصفهانی خود برود.

این مربی سابق تیمهای ملی ایران گفت: تیم پیشگامان آمادگی لازم را از لحاظ فنی و روانی برای حضور در لیگ برتر دارد به ویژه بعد از اردو در کشور ترکیه و برگزاری مسابقات متعدد دقیقا شناخت خوبی از نفرات و تیم به دست آمده است.

میرحسینی افزود: در دیدارهای تدارکاتی در کشور ترکیه با نقاط ضعف تیم آشنا شدیم و با برنامه ریزی و آنالیز دقیق تقریبا تمامی ضعفهای تیم در تمرین های بعدی را پوشانده ایم.

وی با اشاره به اینکه اولین دیدار این تیم در لیگ برتر با یک تیم اصفهانی است گفت: واقعا خوشحالیم که در ابتدای امر مهمان تیم قدرتمند گیتی پسند اصفهان هستیم زیرا به اعتقاد رقبا بازی با یک تیم قدرتمند در ابتدای لیگ تقش مهمی در سنجش وضعیت تیم در آینده خواهد داشت.

میرحسینی افزود: این در حالی است که تیم گیتی پسند کادر مربیگری بسیار قوی، بازیکنان مجرب و شناخته شده و ملی پوش دارد و تجربه حضور در رقابتهای حساس و مهم را در کارنامه خود دارد.

سرمربی تیم پیشگامان تاکید کرد: تیم ما آمادگی کامل فنی و روانی را برای این دیدار به دست اورده و تیم جوان و با تجربه پیشگامان از انگیزه بسیار بالایی برای شکست رقیب اصفهانی خود برخودار است و امیدواریم با توشه پیروزی شهر زیبای اصفهان را ترک کنیم.

میرحسینی در خصوص آخرین وضعیت بازکنان تیم گفت: بازیکن برزیلی در خدمت تیم است و بازیهای درخشانی را در رقابتهای تدارکاتی در ترکیه از خود نشان داده است این در حالی است که سایر بازیکنان تیم نیز تمامی تمرینات را با موفقیت پشت سرگذاشته اند.

وی با تاکید بر اینکه تیم حریف را کاملا آنالیز کرده ایم گفت: خوشبختانه در این دیدار هیچ بازکن مصدومی هم نداریم و با پشتیبانی خوب باشگاه پیشگامان همه چیز برای پیروزی مهیاست.

تیم والیبال لیگ برتری پیشگامان به عنوان یکی از تیمهای ورزشی باشگاه پیشگامان زیر پوشش و حمایت مالی گروه پیشگامان در استان یزد است.

گروه پیشگامان بزگترین تعاونی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است که دارای بزرگترین شبکه ارائه خدمات اینترنت کشور است.

تیم پیشگامان قرار است 27 مهرماه جاری به مصاف تیم گلپسند اصفهان برود.