ایران حریف اندونزی در مرحله نیمه نهایی/ سریلانکا مغلوب قدرت اول جهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال دانش آموزان ایران در آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آذربایجان غربی طی سه ست پیاپی با نتایج 31بر 29، 25 بر15 و 25 بر 19 سریلانکا را شکست داد.

تیم والیبال دانش آموزان ایران تیم اول گروه الف این دور از رقابتها بر اساس برنامه اعلامی روز چهارشنبه ساعت 11 به مصاف تیم اندونزی تیم دوم گروه ب خواهد رفت تا برای کسب عناوین اول تا چهارم با تیمهای صعود کننده طی روز پنجشنبه به رقابت بپردازد.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی به عنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است.

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.