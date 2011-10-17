دبیرخانه نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در طول سال فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اماملو با اشاره به اینکه برنامه‌های تبلیغاتی چهارمین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی از امروز دوشنبه در سراسر کشور آغاز شده است، افزود: این نمایشگاه امسال به صورت وسیع‌تر و با شرکت گروه‌های بیشتری فعالیت خواهد کرد.

وی ایجاد فضای تدبر و تعمق در فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) را از اهداف برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی عنوان کرد و ادامه داد: آشنا ساختن مردم با فعالیت‌های عاشورایی در استان و کمک به تولید آثار فرهنگی و هنری محتوایی با موضوع عاشورا از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

اماملو به حضور سایر استانهای کشور در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی اشاره کرد و افزود: محتوای غرفه های استانهای متقاضی برای شرکت در این نمایشگاه باید به تایید دبیرخانه رسیده و با محتوای خوب و مناسب در دایر شوند.



معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به برگزاری برنامه‌ها و مسابقات متعدد در حاشیه چهارمین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی گفت: این نمایشگاه از هفتم تا 12 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین برگزار می شود.

اماملو با بیان اینکه نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در سال جاری باید از نظر گروه های شرکت کننده و عوامل دخیل در حجم وسیع تری برگزار شود، افزود: ایجاد فضای مناسب برای تفکر و تعمق در ارزشهای عاشورا و کربلا و فلسفه قیام امام حسین(ع) از جمله اهدافی است که این نمایشگاه درصدد دستیابی به آن است.



اماملو، آشنا سازی مردم با حجم گسترده ای از فعالیت های مردمی در استان زنجان و سایر کشورهای اسلامی شرکت کننده در این نمایشگاه را از دیگر اهداف این نمایشگاه دانست و افزود: به عبارت دقیقتر در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی سال جاری اقتدار جبهه اسلام و تشیع در مقابل جبهه کفر و استکبار به نمایش در خواهد آمد.



معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان نگاه ویژه به موضوعات روز جهان اسلام با محوریت بیداری اسلامی را از دیگر اهداف این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: تمام حرکت های مسلمانان در جهان امروز به نوعی الگو گرفته شده از قیام امام حسین(ع) است.



وی به راه اندازی بزرگترین هیئت مجازی جهان اسلامی همزمان با برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: این سایت در حال حاضر با تلاش شبانه روزی سایت تبیان و با محتوا و مباحث دینی برای ایجاد حساسیت در میان عموم جوانان در دست طراحی قرار دارد.