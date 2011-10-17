به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور سه حقوقدان از کشورهای گوام، هنگ کنگ و مالزی برگزار شد و در خصوص اعتراض باشگاه سپاهان به رای کمیته انضباطی این کنفدراسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در نهایت ناظران هنگ کنگ و گوام رای کمیته انضباطی را تایید کردند و ناظر مالزیایی حق را به سپاهان داد.

به این ترتیب با رای 2 بر یک اعضای حاضر در کمیته استیناف تیم فوتبال سپاهان به طور رسمی از دور مسابقات حذف شد و نتیجه بازی رفت 3 بر صفر به سود تیم السد قطر اعلام شد. باشگاه سپاهان 10 روز فرصت دارد تا دلایل و مراحل این تصمیم گیری را از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کند اما این موضوع تاثیری در رای صادر شده ندارد چرا که این ماجرا از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا تمام شده است و سپاهان تنها می تواند به دادگاه بین المللی ورزش شکایت کند.

دیدار رفت تیم های فوتبال سپاهان ایران و السد قطر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی روز 23 شهریورماه با پیروزی یک بر صفر تیم سپاهان به پایان رسید که این تیم از رحمان احمدی درون دروازه خود استفاده کرد و بعد از بازی مشخص شد این بازیکن دو اخطاره بوده است. سپاهان بازی برگشت را 2 بر یک برد اما با این رای تیم السد به دور بعدی صعود کرد.