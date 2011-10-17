نگاه جدید به سناریوی خیالی غرب درباره ترور سفیر عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی به قلم "فرحات الطویل" با اشاره به اتهامات واهی علیه ایران درباره تلاش برای ترور سفیر عربستان آورده است: برخی خبرها نیازمند فهم بالایی هستند و خبر مربوط به تلاش ایران برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن نیز از جمله این اخبار است.

وی می نویسد: اگر فرض کنیم که خبر درست باشد ایران چه سودی از ترور سفیر عربستان در واشنگتن می برد؟ بدون شک هیچ سودی ندارد.

این روزنامه نوشت: ایران با توجه به شرایط کنونی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هرگز دست به چنین کاری نمی زند و از نظر منطق سیاسی امکان ندارد که اختلافات خود را با جهان عرب زیاد کند.

این روزنامه آورده است: اهداف چندی از این سناریو دنبال می شود که عبارتند از:

1- رژیم عربستان سعودی با این سناریو سعی می کند که پایگاه مردمی کسب کند و مشکلات داخلی را به خارج منتقل کند و آتش فتنه ها را برطرف کند.

2- آمریکا هر گاه خطری همپیمانانش را تهدید کند به خلق اکاذیب روی می آورد و تلاش می کند که همپیمانانش را قربانی و دشمنانش را جلاد جلوه دهد و هدف آمریکا ممانعت از افول روز افزون نقش منطقه ای عربستان و اعمال مجازاتهای بیشتر ضد ایران است.

3- سناریوی فوق نگاههای مردم عربستان را از خواسته های داخلی به سوی ائتلاف برای خطر ایران معطوف می کند.

4- این خبر از نظر کسی که بی طرف است فقط تلاشی رسانه ای برای ایفای نقش منطقه ای به آمریکا و حمایت از رژیم عربستان و دامن زدن به شکاف طایفه ای و منحرف کردن نگاهها از خطر اصلی اسرائیل به خطر واهی ایران است.